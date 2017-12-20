Galatasaray 'dörtlü'leri yakıyor!

Galatasaray'da Tudor ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar, pazar günü oynanacak Göztepe mücadelesinin taktiğini belirledi.

SAVUNMA DÖRTLÜYE DÖNÜYOR

Emrah Bayraktar'ın, Tudor'un 2-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor mücadelesinde sahaya sürdüğü üçlü savunma sisteminden vazgeçerek, sarı-kırmızılı takımı Göztepe karşısında dörtlü savunma kurgusu ile oynatacağı öğrenildi. İlk yarının son haftasında macera arayışına girmek istemeyen Bayraktar'ın böyle bir karar aldığı belirtildi.