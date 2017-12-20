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'dörtlü'leri yakıyor!

Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan 'da maçının taktiği şekilleniyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 14:02
Galatasaray 'dörtlü'leri yakıyor!

'da Tudor ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu , pazar günü oynanacak mücadelesinin taktiğini belirledi.

SAVUNMA DÖRTLÜYE DÖNÜYOR

Emrah Bayraktar'ın, Tudor'un 2-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor mücadelesinde sahaya sürdüğü üçlü savunma sisteminden vazgeçerek, sarı-kırmızılı takımı Göztepe karşısında dörtlü savunma kurgusu ile oynatacağı öğrenildi. İlk yarının son haftasında macera arayışına girmek istemeyen Bayraktar'ın böyle bir karar aldığı belirtildi.

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Galatasaray 'dörtlü'leri yakıyor!
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