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yeniden kadroda!

’da sezon başından beri kadro dışında kalan deneyimli savunmacı , A takımın bugün yaptığı antrenmanda yer aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 13:12
Hakan Balta yeniden kadroda!

'da Teknik Direktör Igor Tudor'un görevden ayrılmasından sonra sarı-kırmızılılar, çalışmalarını Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ve antrenörlerden Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde gerçekleştiriyor.

Bugün 'nde gerçekleşen antrenmana sezon başında kadro dışı bırakılan da yer alması dikkat çekti. Deneyimli futbolcu sezon başı kampını takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürmüştü. Tudor'un takımdan ayrılmasından sonra 34 yaşındaki futbolcu takıma döndü.

Hakan Balta, sarı-kırmızılı formayı son olarak 6 Mayıs 2017 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa müsabakasında giymişti.
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Hakan Balta yeniden kadroda!
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