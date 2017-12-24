Aslan, Terim ile farklı kazandı

GALATASARAY 0 – 1 GÖZTEPE

GOL | Galatasaray 0-1 Göztepe, 9' Jahovic (P)

GOL | Galatasaray 1-1 Göztepe, 19' Rodrigues

GOL | Galatasaray 2-1 Göztepe 52' Yasin Öztekin

GOL | Galatasaray 3-1 Göztepe 70' Micon

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Sabri Sabrioğlu'nun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Andre Castro, savunmada Maicon'u geçmek isterken yerde kalınca, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Gomis'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.

19. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Gomis ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Rodrigues, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 1-1.

24. dakikada Belhanda'nın pasıyla sol tarafta topla buluşan Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

27. dakikada Galatasaray önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ndiaye'nin pasıyla ceza alanının sol çaprazında topu kontrol eden Rodrigues, altıpas gerisinde uygun durumda bulunan Gomis'i gördü. Bu futbolcunun yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Beto topu çıkartarak gole izin vermedi.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

52. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağdan çizgiye kadar inen Feghouli topu ceza sahasına çıkardı. Ön direkte Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Yasin Öztekin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

56. dakikada Linnes'in sağdan ortasında ceza sahasında Gomis'in indirdiği topa Yasin Öztekin vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının sağ tarafında serbest atış kullanan Maicon, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

90+2. dakikada Yasin Öztekin'in pasıyla ceza sahasına giren Feghouli, sol çaprazda topu tekrar Yasin'e bıraktı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

STAT: Türk Telekom Stadyumu HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Peybernes, Sabri, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Jahovic

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fatih Terim yönetiminde 4. döneminin ilk maçına çıkacak olan Galatasaray ilk devrenin son maçında Göztepe'yi mağlup edip devreyi iyi bir şekilde kapatmayı planlıyor. Öte yandan Göztepe ise Lig'de iyi çıkışını sürdürüp Türk Telekom'da bir sürprize imza atmak istiyor.

Ligin geride kalan bölümünde 32 puan toplayan Galatasaray üçüncü sırada yer alırken, 30 puana sahip Göztepe ise averajla altıncı sırada bulunuyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

KRALLARIN KAPIŞMASI!



Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde, gözler santrforların üzerinde olacak. Galatasaray'da 14 golle skor yükünü çeken Bafetimbi Gomis, Göztepe'de ise 13 golle sürpriz bir çıkışa imza atan Adis Jahovic arasındaki kapışma nefes kesecek. İki yıldız da gol krallığında zirvedeki yerini korumak, hatta daha da sağlamlaştırmak istiyor. Dolayısıyla iki takımın stoperlerinin de işi hiç kolay olmayacak. Göztepe'de Kadu, Gomis'i, Cim Bom'da da Maicon, Jahovic'i durdurmaya çalışacak.

FATİH TERİM GELDİ BİLETLER TÜKENDİ!



Galatasaray'ın bugün saat 19.30'da Türk Telekom Stadı'nda Göztepe ile oynayacağı 17. hafta maçının biletleri tamamen tükendi. Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'in oturmasıyla, Yeni Malatya yenilgisi sonrası oluşan ölü toprağını üzerinden atan Galatasaray camiası, tam anlamıyla Göztepe maçına hücum ediyor. Cim Bom'un zorlu mücadelede 50 bin kişinin desteğiyle sahaya çıkması bekleniyor. Ayrıca Sarı-Kırmızılı taraftarların bir de şov hazırlığı var. Takımın başına Terim'in getirilmesi için kampanya başlatan taraftar grubu ultrAslan'ın organize ettiği futbolseverler hem Fatih Terim'e sürpriz yapmak hem de futbolcuları ateşlemek istiyor. Fatih hocanın da karşılaşma öncesi sahaya çıktığında

tüm tribünleri selamlayarak, "Birlikteyiz" mesajı vereceği öğrenildi.



14 SEZON SONRA İLK MÜCADELE



Galatasaray ile Göztepe; 14 sezon sonra ligde ilk kez karşılaşıyor. Cim Bom, İzmir temsilcisi ile karşı karşıya geldiği son 8 maçın 7'sini kazandı. Bu seride tek yenilgisini 2001-2002 sezonunda İzmir Atatürk'te 2-0'lık skorla yaşadı.



OYUNCULAR ÇOK HIRSLI



Galatasaray'daki 4. dönemine galibiyetle başlamak isteyen Fatih Terim'in Florya'ya dönüşü, takım üzerinde de olumlu hava yaratmış durumda. Sarı-Kırmızılı futbolcuların bir hayli hırslı olduğu ve özellikle yedek futbolcuların, Terim'in gözüne girebilmek adına yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.



TOLGA CİĞERCİ'NİN SAKATLIĞI GEÇTİ



Galatasaray'da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda yarınki maçta forma giyebilecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer alamayacak. Ligin geride kalan bölümünde 32 puan toplayan Galatasaray averajla üçüncü sırada yer alırken, 30 puana sahip Göztepe ise averajla altıncı sırada bulunuyor.