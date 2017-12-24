Trabzonspor, Karabük'te kayıp!

Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

BURAK YILMAZ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Karabükspor'un golü 74'te Yatabare'den gelirken Trabzonspor bu gole 80'de Burak Yılmaz'la cevap verdi. 'Kral' lakaplı Burak Yılmaz bu golle ligdeki gol sayısını da 14'e çıkardı. Oynadığı son 5 maçı da kazanan Trabzonspor, son 4 maçında yenilgi alan Karabükspor karşısında galip gelemeyerek bir nevi seriyi bozmuş oldu.

SON SANİYELERDE KAÇAN İNANILMAZ GOL!

Maçın son dakikasında Sosa'nın frikiğinde top önce direğe ardından kaleciye çarptı, kale çizgisi üzerinde, gol olmaya adeta santimlerle ölçülecek bir mesafede bir süre durduktan sonra savunma uzaklaştırdı.

Bu sonuçla Trabzonspor 29 puana, Karabükspor ise 9 puana yükseldi.

İŞTE O AN! (Fotoğraf beIN SPORTS'tan alınmıştır)





KADROLAR

KARABÜKSPOR: Çağlar, Barış Başdaş, Osman, Ibanez, Gaman, Poko, Ceyhun, İlhan Depe, Skulason, Serdar, Yatabare

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hubocan, Mustafa, Mas, Okay, Onazi, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak

İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

17. dakikada Trabzonspor'da sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz, kaleye vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

26. dakikada misafir takımın gelişen atağında Okay Yokuşlu'nun derinleme pasına hareketlenen Burak Yılmaz, soldan ceza sahası içine girerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

27. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında Poko'nun pasında topla buluşan İlhan Depe, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

42. dakikada Trabzonpor'da Burak Yılmaz, ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.

45+4 dakikada ev sahihi ekip köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan Ibanez'in kullandığı kornerde ceza alanı içinde kaleci Onur Recep Kıvrak topu ellinden kaçırdı. Kaleci Onur'la hava topuna yükselen Yatabare bu fırsattan yararlanamadı ve meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi.

İKİNCİ YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

52. dakikada Poko'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ceyhun'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

53. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Osman'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.

74. dakikada sağ kanattan Ibanez'in kullandığı köşe atışında Yatabare'nin ön direğe koşarak yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

77. dakikada Poko'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yatabare'nin yerden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

80. dakikada Abdülkadir'in savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın şutu ağlara gitti. 1-1

90+6. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak kalecinin sırt kısmına değerek kale çizgisinde kaldı. Ardından savunma topu çizgiden uzaklaştırdı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Volkan Narinç

Kardemir Karabükspor: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Ibanezx, Ceyhun, Poko, Skulason, İlhan (İshak dk. 89), Serdar (Kerim dk. 75), Yatabarex

Yedekler: Rybka, Tayyip Talha, Hakan, Traore, Bliznichenko

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Trabzonspor: Onur, Pereira, Hubocan, Mustafa, Mas, Okay, Onazi (Rodallega dk. 82), Yusuf (Sosa dk. 76), Abdülkadir, Olcay (N'doye dk. 62), Burak

Yedekler: Esteban, Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Hüseyin, Volkan Şen, Bero

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Yatabare (dk. 74) (Kardemir Karabükspor), Burak Yılmaz (dk. 80) (Trabzonspor)

Sarı kart: İlhan, Gaman, Ceyhun, Ibanez, Skulason, Barış (Kardemir Karabükspor), N'doye, Hubocan (Trabzonspor)