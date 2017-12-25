Bucaspor'a Galatasaray maçı öncesi sevindirici haber

Bucaspor'da Burak, Veli, İlyas, Sancar, Abdullah ve Emre Özkan'ın ikinci yarıda da takımda kalacağı belirtildi. Teknik direktör Aytekin Sümbül'ün raporu ile harekete geçen yönetim oyuncularla yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Yönetim, TFF'ye giden diğer oyuncular Emin ve Ahmet'in parasını yatırmama kararı aldı. Ekim ayından bu yana kadro dışı olan Murat ise sözleşmesini tek taraflı feshetti. Aytekin Sümbül, Galatasaray'la oynanacak kupa maçında takımının elinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğini söyledi.

GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'İ

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan Bucaspor'un Galatasaray müsabakasına Mert, Ömer, Veli, Emre Toraman, Abdullah, İbrahim, Atakan, Uğurcan, Saruhan, Emre Özkan ve İlyas ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

GALATASARAY'LA 4. RANDEVU

Bucaspor, yarın Galatasaray'la 4'üncü randevusuna çıkacak. Sarı-kırmızılılarla daha önce 2009-2010 sezonunda ilk kez Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçı 2-1 kaybederek elendi. Ardından Cim-Bom'a 2010-2011'de Süper Lig'de rakip olan Bucaspor, Atatürk Stadı ve Türk Telekom Stadı'ndaki maçları 1-0 kaybetti.

Süper Lig'de devreyi 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray'ın başında ilk maçına diğer İzmir ekibi Göztepe karşısında çıkan teknik direktör Fatih Terim, ikinci sınavını da bir İzmirli karşısında verecek.