Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Anadolu Ajansı Spor Masası'na katılan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile kulübün idari direktörü Mustafa Eröğüt soruları yanıtladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü varken hiçbir kulübün başkanlığını yapmayacağını vurgulayan Gümüşdağ, "Lider takımın başkanıyım, burada hedeflerimiz ve vizyonumuz var. Galatasaray Kulübü Başkanı, çok sevdiğim, çok kıymetli bulduğum ve değerli bir dostumdur. Dursun Özbek'in mali disiplin noktasında yaptığı başarılı çalışmaları takdirle izliyorum. Galatasaray başkanlığıyla ilgili bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminde teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Teknik konuda hocamızla toplantı gerçekleştirip rapor alacağız. İhtiyaç varsa gerekli transferi yaparız ama hocamızla bundan önce yaptığımız toplantıya göre transfer olasılığımızın çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Belli bir iki yere olabilir düşüncesi var ama netleşmiş bir şey yok. Rapordan sonra değerlendirme yapacağız. İnşallah ihtiyaç olursa yapacağımız transferin doğru noktada iyi bir transfer olacağını söyleyebilirim."

"ARDA'NIN HUZURA İHTİYACI VAR"

Göksel Gümüşdağ, Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın huzura ihtiyacı olduğunu savundu.

Kamuoyunda adı sık sık transferde Türk takımlarıyla anılan Arda Turan'ı çok samimi bulduğunu dile getiren Gümüşdağ, "Arda Turan, Türk Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan bir oyuncu. Özellikle Rüştü Reçber, Arda Turan gibi oyuncuların Barcelona'da forma giymesi Türkiye için onur verici. Avrupa'da önemli elçilik yaptıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Futbolcuların zaman zaman mental ve fiziksel düşüşler yaşamalarının normal olduğunu ifade eden Gümüşdağ, şunları aktardı:

"Arda Turan isminin lider takım Medipol Başakşehir ile anılıyor olması normal ve doğal. Böyle bir gelişme olursa kamuoyuyla paylaşırız ama şu an için bir şey yok. Arda gibi kaliteli bir oyuncuyu, her takımda her kulüp başkanı ve teknik direktörü kadrosunda görmek ister. Arda, pırıl pırıl bir çocuk ama mental olarak çok yorulduğunu görüyorum. Arda'nın huzura ihtiyacı var. Arda'nın üzerine gereğinden fazla gidildi. Mental olarak onun huzuru bulacağı bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Barcelona'dan sonra keşke yurt dışında biraz daha kalabilse ama orası olmayacaksa Türkiye'de huzur bulacağı bir yerde olması lazım. Nerede huzuru bulacağına karar vermesi gerektiğini düşünüyorum."

İSTİKRAR BAŞARI GETİRDİ

BAŞAKŞEHİR'İ SATACAKLAR MI?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün yurt dışındaki yatırımcılara tamamen satılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Uluslararası şirketlerin ortaklıklarını örnek gösteren Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Başakşehir Futbol Kulübünü satmak gibi bir düşüncemiz yok. Uluslararası şirketler nasıl ortaklık, evlilik yapıyorsa biz de böyle bir yapı bulursak bu ortaklığa açık olduğumuzu söylüyoruz. Kulübümüzün ekonomisini daha da büyütmek için böyle bir şey olabilir. Inter, Milan, Aston Villa gibi örnekler var. Çok kulüp var böyle. Türkiye'de bir model oluruz, bunun öncülüğünü yaparız düşüncemiz var. Mart ayında Çin'de Şanghay'da bir sunumumuz olacak. Başakşehir'in daha da büyümesi için neden olmasın? Tamamının satılması söz konusu değil."

Başakşehir'in 500 bin nüfusa ulaşan bir ilçe olduğunu anlatan Gümüşdağ, "Burası kent nüfusuna sahip. En kötü maçımızı 3-4 bin kişiye oynuyoruz. Büyük maçlarda stadımız doldu. Başakşehir'in kendi taraftar grubu oluştu. Başakşehir'i daha önemli vizyonlara yürütmek için projeler geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İLK YARIDA SADECE 3 TÜRK TÜM MAÇLARDA OYNADI

"ARTIK TAMAMEN ŞİRKETLEŞMELİYİZ"

Göksel Gümüşdağ, kulüplerin derneklikten çıkarak şirketleşmesi gerektiğini savundu.

Şirketleşmenin önemine vurgu yapan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Kulüplerdeki yapılar dernekler üzerine. Çok farklı sıkıntılar oluşuyor burada. Stadı kiraladık, 'AŞ olamaz, stadı kiralamak için dernek olmalısın.' diyorlar. Tamamen artık şirketleşmeye gitmeliyiz. Şirketleşmede, borçlandırmadan sorumlu oluyorsunuz. Dernekte böyle bir şey yok. Kulüpler Yasası çıkmalı. Geçmişte de Bakanımıza söyledik ama yetişmedi. Yeni bir revizyona ihtiyaç var. Şirketleşmenin önünü açmamız lazım. Dernekler statüsünde yönetildiğinde, 100 milyonlarca lira borca tabi olup kaybolan kulüpler var, Sakaryaspor, Kocaelispor gibi. Kötü bir sistem var."

ERÖĞÜT: "ÖZEL DAVET ALDIK"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü İdari Direktörü Mustafa Eröğüt, Çin'den özel davet aldıklarını dile getirdi.

Futbolda yabancı yatırımın sürekli arttığını anlatan Eröğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'de 2016'dan sonra bir yatırım var. Önce kendi ülkelerinde yatırım yapıyorlardı. Çin hükümetinin vergilendirmesinden sonra futbolu seven yatırımcılar, yurt dışına yöneldi. Bizimle de iletişime geçtiler. Mart ayında Şanghay'da yatırımcılarla bir araya gelmek için bize özel bir davette bulundular."

Stadın yanında 12 saha daha yapabilecek imkana sahip olduklarını ve yakında bir lisenin bulunduğunu vurgulayan Eröğüt, "Gerçekten bizim önem verdiğimiz bir proje. Türkiye, altyapı yatırımlarında Avrupa'da son sıralarda. Sürdürebilir başarılar, altyapıdaki yatırımlara çıkıyor. Başkanımızın, 'Eğitimcilerin eğitimi.' projesi var. Tesis önemli ama eğitim olmazsa doğru oyuncular yetiştiremezsiniz. Başka kulüplere de model olursak bu bizi sevindirir." şeklinde konuştu.

Eröğüt, kulüp olarak bir model oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelen herkes çok memnun kalıyor. Adebayor bizim için riskli bir transferdi. Altı aydır oynamıyordu. Eski Adebayor değil, artık olgunlaştı ve futbola kendini daha fazla verebiliyor. Buradaki aile yapısı, verilen destek... Yabancı oyuncuların buraya uyum sağlaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yurt dışında her kulübü takip ediyoruz ama biz kendi modelimizi oluşturmaya çalışıyoruz."

ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI BİZİZ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

Medipol Başakşehir'in 3 yıldır üzerine koyarak yol aldığını anlatan Gümüşdağ, "Belki ligi ikinci, üçüncü bitirsek futbol camiası tarafından başarılı bulunabiliriz ama ben şampiyon olamazsak 'Başarılıyız.' diyemem. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz diyebilirim." ifadesini kullandı.

Şampiyonluk yarışında bu sezon fazla takımın olmasının kendisini sevindirdiğini belirten Gümüşdağ, "Biz istikrarlı şekilde büyüyen bir takımız. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Bizi zorlayacak takımlar belli, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Bence 3-4 takım arasında son ana kadar bir yarış olacak."

"GALATASARAY'IN TERİM TERCİHİ DOĞRU"

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmesinin doğru bir tercih olduğunu dile getirdi.

Terim'in çok başarılı bir teknik adam olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Fatih hoca yakın dostumdur. Galatasaray'da da önemli ilklere, başarılara imza attı. Galatasaray'ın Fatih Terim tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir futbol adamı olarak yerli teknik direktörden yana olduğunu belirten Gümüşdağ, "Türkiye Futbol Federasyonunda ikinci başkanlık görevi yaptığımda da o dönem milli takımda Hiddink vardı. Abdullah Avcı'nın gelmesi konusunda oy kullanmıştım. Yerli teknik adamı destekleyen ve çalışmayı tercih eden biriyim. Başarılı olan yabancı hocalar da var. Takımlarımız yabancı hocaları da denedi ama sonra yeniden yerliye döndüler." şeklinde görüşlerini aktardı.

KULÜPLER BİRLİĞİ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı yaptığı dönemde, tüm kulüplerin temsil edildiği vakıf yapısını oluşturduklarını söyledi.

"Göreve geldiğimiz andan itibaren en büyük işimiz 18 kulübün temsil edildiği bir vakıf yapısıydı, bunu gerçekleştirdik." diyen Gümüşdağ, başkan olduğunda kendisine, 'Türk futbolunun en önemli sorunu nedir, ne ile başlayacaksınız?' sorusunun yöneltildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Birincisi futbolun marka değeri, ikincisi finansal yapılarımız, üçüncüsü bir milli mutabakattı. 18 kulübü bir araya getirebilecek bir yapıyı oluşturup arkasından da en büyük hayalimiz yayın ihalesini neticeye götürmekti. Daha sonra deplasman yasağının kaldırıldığı bir dönem. Yıllarca bir yandan 'taraftar neden az geliyor' diye eleştirirken diğer yandan taraftara yasak koyan bir sistem. Deplasman yasağının her zaman karşısındayım. Deplasman yasağı Türk futbolu için bir ayıptır."

Bütün kulüplerle ve özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile deplasman yasağının kalkması için görüşüp karar verdiklerini vurgulayan Gümüşdağ, "Nice maçlar da geçtik, çok da sorun olmadı. Baktığınız zaman bir avuç holigan sürekli provoke ediyor. Onları karşımıza alıp bu işin tutkuyla arkasında durmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"YAYIN İHALESİNDE DE ÜLKEDE YAŞANMAYACAK NE VARSA YAŞANDI"

Yayın ihalesi sürecinde iyi bir çalışma yaptıklarını anlatan Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Üç yıl, gece ve gündüz, inanılmaz bir çalışma içindeydik. Ekiple birlikte sadece Londra'ya 20-25 kere uçmuşuzdur. Dünyanın en büyük ligi, Premier Lig. Ekonomi olarak da medya, pazarlama olarak da. 'Bu yönde kalmalıyız' dedik ve gittik Premier Lig'in yayın ihalesini oluşturan en önemli isimleri ikna ettik, 6 aylık danışmanlık anlaşması imzaladık. 6 ay daha anlaşmayı devam ettirdik. Birinci zirveyi yaptık, ikinci zirveyi yaptık. Türk futbol tarihinde, futbol ailesinin tüm paydaşlarının olduğu, 3. Lig'den Süper Lig'e kadar tüm başkanların, kulüplerin temsil edildiği, hakemlerin, amatör hakemler dahil temsil edildiği bir zirve yaptık. Öyle bir kamuoyu oluşturduk ki, Avrupa'da, İtalya'da yayın ihalesine talip olan kuruluşlar vardı."

Yayın ihalesini 600 milyon dolara bitireceklerini söylediğinde serzenişte bulunanların olduğunu kaydeden Gümüşdağ, "Türkiye'nin durumu ortada. Yayın ihalesinde de ülkede yaşanmayacak ne varsa yaşandı. Buna rağmen o çalışma, özellikle danışmanların bize kattığı vizyon, arkadaşlarımın gece gündüz çalışması...Bizim Başakşehir'deyken yansımamız, Kulüpler Birliğinin yansımasıydı. Başakşehir'in yönetim şekliyle Kulüpler Birliğinin yönetim şekli o dönem çok birbirine benzerdir. Çünkü biz o dönem orayı temsil ediyorduk, bu dönem de burayı temsil ediyoruz. 3 sene çok yoğun bir tempo oldu. Artık Başakşehir'e de bir hikaye yazmamız gerektiği için 3 yılda tamamlayalım dedik." şeklinde konuştu.

Göksel Gümüşdağ, "Türk futbolunda yayın ihalesi demek, bütün kulüplerin, özellikle Süper Lig kulüplerinin bütçesinin yüzde 47,2 büyümesi demektir. Biz bunu başardık. Yayın ihalesini bitirdikten sonra kadroların 21'e çıkarılması, o da bir devrimdir. En son 1986'da 18'de kalmış. 18 kulübün onayını aldık. O dönem Abdullah Avcı, Şenol Güneş hocamız, Fatih Terim, hepsiyle bizzat telefonda da görüştüm. Onların da görüşünün olumlu olduğunu gördük. Avrupa'da da örnekleri var. Bir kararla 21 kişiye çıkardık. Futbolcular yanında 3 kişiyle ısınıyor, 5 kişiyle ısınmasına geldik. Aynı zamanda kondisyonerle ısınmasının, Avrupa'daki örneklerinin doğru olduğunu söyledik. Bunu da kabul ettirdik." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER O KADAR YALNIZLAR Kİ..."

Yaptıkları çalışmalarda son olarak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi konusuna geldiklerini anlatan Gümüşdağ, "Video hakemliğine sadece Hollanda'da altyapı liglerde müsaade edilmişti. O zaman biz yapıyı incelemiştik. Oyuncuların nabızlarını ölçen elektronik sistemler var. Hoca her türlü teknolojiden faydalanıyor. Bizler teknolojisiz yaşayabiliyor muyuz, yaşayamıyoruz. Dolayısıyla neden hakem arkadaşlarımızı bundan mahrum bırakalım. Bu, hakemlerin saygınlığını artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Televizyondaki net görüntülerle bile zaman zaman karar verilemediğini vurgulayan Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Maçı izliyorum, penaltı gibi geliyor ama televizyona baktığımda 'penaltı değilmiş' diyorum. Zaman zaman hakem de bunu yaşıyor. Hakemlik herkesin kolay kolay kabul edebileceği bir meslek değil. Hakemler o kadar yalnızlar ki ve o kadar büyük bir problem ki; milyonlarca insanın bir anda sosyal medyada katlettiği bir hale geliyorlar. Dolayısıyla video hakemliğin başından beri savunucusu oldum. O gün, 'Bunun önceliğini yapalım, çünkü dünya buna dönecek' dedim. Bundesliga, Serie A, şimdi Fransa da 'önümüzdeki yıl başlıyoruz' diye açıkladı. Biz de önümüzdeki sezon video hakemliğine başlıyoruz."

"VİDEO HAKEMLİĞİ, HATALARIN YÜZDE 70'İNİ YOK EDER"

VAR testlerinin devam ettiğini aktaran Gümüşdağ, "Bir sistem yeni uygulanırken mutlaka aksaklıklar olabilir. Aynı anda 3-4 maçta, 'bariz elle penaltı kararı verilmedi' tartışmalarını izlemiyor muyuz? Video hakemliği, hataların yüzde 70'ini yok eder. Zaten video hakemlikte penaltı, kırmızı kart ve gole, ofsayta bağlı gol varsa ona da bakılacak. Dolayısıyla zaten çıngar buradan çıkıyor. Siyahla beyazı yok edeceğim ama gri pozisyonlar olabilir. Bunu zaten sıfıra indirmemiz mümkün değil." şeklinde görüş belirtti.

VAR sisteminin hakeme büyük destek olacağını ifade eden Gümüşdağ, "Tüm FIFA hakemlerine baktığınızda, Cüneyt Çakır'dan Fırat Aydınus'a, Halis Özkahya'dan Ali Payabıyık'a, bunu destekliyor. Çünkü herkes bu işten yorulmuş durumda. Bu işin içinde bir ekonomi var artık, eskisi gibi değil. Önemli paralar geçiyor. Bir puanla düşen takım, bir puanla şampiyonluğu kazanan takım oluyor. Keşke devre arası yetişebilseydi. Bunun, sahadaki adil yönetim şeklini oluşturacağına inanıyorum." diye konuştu.

"BU BİRLİK, BERABERLİĞİ DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM"

Göksel Gümüşdağ, Türk futbolunda meselenin sadece başkanlık olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Türk futbolunda proje geliştirip hayata geçirebilmek, bu sistemlerin arkasında tutkuyla durabilmek hepsinden daha kıymetli. Futbolun bence en önemli ihtiyacı ortak bir mutabakat. Benim dönemimde Kulüpler Birliği Vakfı, TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı, o kadar mutabakat vardı ki çoğu konuyu böyle aştık. Bu birlik, beraberliği devam ettirmemiz lazım. Yeni dönemde de Kulüpler Birliği Vakfı, TFF, Bakanlık bunu aynı şekilde devam ettirmeli. Aslında herkes sorunları biliyor. Bunların hayata geçememesinin tek sebebi, mutabakat sorunu. Kulüpler istiyor federasyon istemiyor, federasyon istiyor kulüpler istemiyor. Uzlaştırıcı, birleştirici, çözüm odaklı olmamız, aldığımız kararların arkasında tutkuyla durmamız, bunlar çok önemli. Bunları yapamadığınız zaman, o başkan olmuş, bu başkan olmuş, başarının gelmesi mümkün değil."