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'da başkan ve yöneticiler istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Erkurt Tutu ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 22:03 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 22:11
Samsunspor'da başkan ve yöneticiler istifa etti

Kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulundan yapılan açıklamada, ekonomik sorunların çözümü için olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını ancak kongrede başkan adayı çıkmaması nedeniyle görevin yeniden kendilerine kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kulübünün acilen çözülmesi gereken sorunlarının bulunduğu belirtilerek, "Kulübü şikayet eden 29 futbolcunun serbest kalmaması için 4,5 milyon lira ödeme yapılması gerekmektedir. Ayrıca ikinci devrede takıma oyuncu katabilmek adına transfer tahtasının açılması için de 1,5 milyon liraya ihtiyaç vardır. Mevcut kulüp başkanı Erkurt Tutu ve yönetim kurulu üyeleri, bu sorunu çözemeyeceği için görevinden istifa etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yönetim kurulunda başkanlık görevini kimsenin üstlenmemesi nedeniyle kulübün anahtarının Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edileceği öğrenildi.

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Samsunspor'da başkan ve yöneticiler istifa etti
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