Balıkesir Baltok’ta Can Cangök şoku

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök ve yardımcısı Suat Sarıcan görevlerinden istifa ettiler.

Balıkesirspor Baltok resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Yerel ve ulusal basında haklarında çıkan bazı haberler sonrası düşüncelerini öğrenmek üzere görüşmeye çağırdığımız profesyonel futbol takımımız teknik direktörü Can Cangök ve yardımcısı Suat Sarıcan görevlerinden ayrılmak istediklerini bildirmişlerdir. Tarafımızca teknik direktörümüze ve yardımcısına devam etmeleri yönünde görüş bildirilmesine rağmen ayrılma talebinde ısrarcı olunması sonrası yapılan değerlendirmede Can Cangök ve Suat Sarıcan'ın ayrılma isteği kabul edilmiştir. Balıkesirspor değerlerini de göz önünde bulundurarak her iki teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diler, Balıkesirspor'a vermiş oldukları önemli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklaması yapıldı.