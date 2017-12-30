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-Rangers derbisinde gol sesi çıkmadı

Glasgow şehrinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren "" derbisinde, ile Rangers golsüz berabere kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 17:55 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 17:58
Celtic-Rangers derbisinde gol sesi çıkmadı

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan ve iki Glasgow ekibinin karşılaştığı derbi maçta, sahasında Rangers ile berabere kaldı.

Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen ve "" olarak adlandırılan mücadelede lider Celtic, sahasında 'ı ağırladı.

Tempolu geçen mücadelede rakibine göre daha baskılı oynayan ev sahibi ekip, Glasgow Rangers savunmasını aşamadı ve karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Celtic 51 puanla zirvedeki yerini korurken, puanını 40'a çıkaran Glasgow Rangers üçüncü sırada yer aldı.

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Celtic-Rangers derbisinde gol sesi çıkmadı
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