Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Giden olmazsa gelen de olmaz

Giden olmazsa gelen de olmaz

Sol bek Mas’ın durumunun ana madde olduğu görüşmede Başkanı Usta, teknik direktör Çalımbay’a, “Ne lazımsa alacağız ancak bazı oyuncuları da satmak zorundayız” dedi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
Giden olmazsa gelen de olmaz
Trabzonspor'da çalışmalarını daha da somutlaştırmak adına başkan Muharrem Usta ile teknik direktör , İstanbul'da bir araya geldi. İlk olarak takımdan ayrılması gündemde olan Arjantinli sol bek 'ın durumu masaya yatırılırken, Çalımbay oyuncunun gitme yönündeki isteğini Başkan'a iletti ve onay aldı.

ÖNCE KİRALAMA FORMÜLÜ
Takımın durumunun da değerlendirildiği görüşmede Çalımbay'ın, "Zirveye oynayacaksak mutlaka takviye yapmalıyız" dedi. Usta'nın da, "Ne gerekiyorsa yapalım. Ancak bazı oyuncuları da göndermemiz veya satmamız gerekecek" ifadeleriyle, tecrübeli teknik adama onay verdiği belirtildi. Ancak kriterleri nedeniyle sıkıntı yaşamak istemeyen yönetimin, transferde önce kiralama yoluna gideceği öğrenildi...

FİYATLAR ÇOK YÜKSEK
Rıza Çalımbay görüşmeyle ilgili olarak, "Başkanımız bize nereye oyuncu gerekliyse alalım dedi. Kanatlara bir iki oyuncu almak için başkanımızla anlaştık. Hatta belirlediğimiz bazı oyunculara teklif yaptık. Ama inanılmaz bir fiyat söylediler ve vazgeçtik. Bizim kriterlerimiz var onun dışına çıkamıyoruz. Şu anki tabloda bonservis bedeli ödeyip oyuncu alamayız, kiralamamız gerekiyor. O sıkıntıyı aşmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

MAS İÇİN GÖZLER BOCA JUNİORS'TA
'da transferin merkezinde yer alan Arjantinli sol bek Emmanuel Mas'ın durumunun netleşmesi için bekleniyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncunun durumu için, "Boca Juniors'ın Mas'ı alması için o mevkide oynayan bir oyuncuyu göndermesi lazım. Oradan haber bekliyoruz. Mas giderse sol bek alacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Giden olmazsa gelen de olmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN