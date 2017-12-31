Giden olmazsa gelen de olmaz

T
rabzonspor'da transfer
çalışmalarını daha da somutlaştırmak adına başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Rıza Çalımbay
, İstanbul'da bir araya geldi. İlk olarak takımdan ayrılması gündemde olan Arjantinli sol bek Emmanuel Mas
'ın durumu masaya yatırılırken, Çalımbay oyuncunun gitme yönündeki isteğini Başkan'a iletti ve onay aldı.
ÖNCE KİRALAMA FORMÜLÜ
Takımın durumunun da değerlendirildiği görüşmede Çalımbay'ın, "Zirveye oynayacaksak mutlaka takviye yapmalıyız" dedi. Usta'nın da, "Ne gerekiyorsa yapalım. Ancak bazı oyuncuları da göndermemiz veya satmamız gerekecek"
ifadeleriyle, tecrübeli teknik adama onay verdiği belirtildi. Ancak UEFA
kriterleri nedeniyle sıkıntı yaşamak istemeyen yönetimin, transferde önce kiralama yoluna gideceği öğrenildi...
FİYATLAR ÇOK YÜKSEK
Rıza Çalımbay görüşmeyle ilgili olarak, "Başkanımız bize nereye oyuncu gerekliyse alalım dedi. Kanatlara bir iki oyuncu almak için başkanımızla anlaştık. Hatta belirlediğimiz bazı oyunculara teklif yaptık. Ama inanılmaz bir fiyat söylediler ve vazgeçtik. Bizim kriterlerimiz var onun dışına çıkamıyoruz. Şu anki tabloda bonservis bedeli ödeyip oyuncu alamayız, kiralamamız gerekiyor. O sıkıntıyı aşmamız gerekiyor"
şeklinde konuştu.
MAS İÇİN GÖZLER BOCA JUNİORS'TA
Trabzonspor
'da
transferin merkezinde yer alan Arjantinli sol bek Emmanuel Mas'ın durumunun netleşmesi için Boca Juniors
bekleniyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncunun durumu için, "Boca Juniors'ın Mas'ı alması için o mevkide oynayan bir oyuncuyu göndermesi lazım. Oradan haber bekliyoruz. Mas giderse sol bek alacağız" dedi.