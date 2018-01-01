Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Mesut Özil!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde sol bek ve sağ kanat transferi için çaba sarfederken, Başkan Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs ayındaki genel kurul için Mesut Özil'i transfer etmeye hazırlandığı iddia edildi. 29 yaşındaki Mesut Özil'in sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona eriyor. Bu yüzden bonservis problemi yok.
Giriş Tarihi: 1.1.2018 11:06Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 11:16
SADECE 5 MİLYON İMZA PARASI
Fenerbahçe, Arsenal'den vergiler hariç yıllık net 3.4 milyon Euro alan Özil'e yıllık 5 milyon Euro ile birlikte yine 5 milyon Euro imza parası önerecek. Maç başı ücretler de olacak. Bu da Özil için çok cazip bir teklif.