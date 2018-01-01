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'ın seçim kozu !

, ara transfer döneminde sol bek ve sağ kanat transferi için çaba sarfederken, Başkan 'ın 2018 Mayıs ayındaki genel kurul için 'i transfer etmeye hazırlandığı iddia edildi. 29 yaşındaki Mesut Özil'in sezon sonunda ile sözleşmesi sona eriyor. Bu yüzden bonservis problemi yok.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 11:16
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Mesut Özil!

SADECE 5 MİLYON İMZA PARASI

, 'den vergiler hariç yıllık net 3.4 milyon Euro alan Özil'e yıllık 5 milyon Euro ile birlikte yine 5 milyon Euro imza parası önerecek. Maç başı ücretler de olacak. Bu da Özil için çok cazip bir teklif.

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Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Mesut Özil!
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