Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Mesut Özil!

SADECE 5 MİLYON İMZA PARASI

Fenerbahçe, Arsenal'den vergiler hariç yıllık net 3.4 milyon Euro alan Özil'e yıllık 5 milyon Euro ile birlikte yine 5 milyon Euro imza parası önerecek. Maç başı ücretler de olacak. Bu da Özil için çok cazip bir teklif.