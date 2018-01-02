Kayserispor'dan Ukrayna ve Romanya'ya transfer çıkarması

Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica ve teknik kadrosunun verdiği transfer listesine göre harekete geçen sarı kırmızılı takımın futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar Ukrayna'ya gitti. Uyar, burada ismi henüz açıklanmayan oyuncu ve kulübüyle görüşme yaptı. Kayserispor'un tecrübeli defans oyuncusu, Ukrayna milli takım kaptanı Oleksander Kucher'in de aracı olduğu santrforun, milli takım oyuncusu olduğu da ifade edildi.

İlk yarıda Asamoah Gyan ve Nikola Stolijkoviç'den beklediğini alamayan Kayserispor'da kaptan Umut dışında bu mevkide alternatif bulunmaması üzerine forvet transferine karar verildiği belirtilirken, halen Romanya'da top koşturan Brezilyalı bir kanat oyuncusu için de kulüp menajeri Erdem Kemaloğlu'nun bu ülkeye giderek, oyuncunun bonservisi için kulübüyle resmi görüşmeleri tamamlayacağı belirtildi.