Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor'dan Ukrayna ve Romanya'ya transfer çıkarması

'dan ve 'ya çıkarması

'de ilk yarı gösterdiği performansla dikkat çeken 'da yöneticiler, 4 Ocak'ta 'da başlayacak kamp öncesi ve 'ya bir santrfor ve bir kanat oyuncusu için çıkarma yaptı. Anlaşma sağlandığı takdirde Ukraynalı santrfor ile Romanya'dan Brezilya asıllı bir kanat oyuncusu Antalya kampına katılacak.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 10:57
Kayserispor'dan Ukrayna ve Romanya'ya transfer çıkarması

'da teknik direktör Marius Sumudica ve teknik kadrosunun verdiği listesine göre harekete geçen sarı kırmızılı takımın futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar 'ya gitti. Uyar, burada ismi henüz açıklanmayan oyuncu ve kulübüyle görüşme yaptı. spor'un tecrübeli defans oyuncusu, Ukrayna milli takım kaptanı Oleksander Kucher'in de aracı olduğu santrforun, milli takım oyuncusu olduğu da ifade edildi.

İlk yarıda Asamoah Gyan ve Nikola Stolijkoviç'den beklediğini alamayan Kayserispor'da kaptan Umut dışında bu mevkide alternatif bulunmaması üzerine forvet transferine karar verildiği belirtilirken, halen 'da top koşturan Brezilyalı bir kanat oyuncusu için de kulüp menajeri Erdem Kemaloğlu'nun bu ülkeye giderek, oyuncunun bonservisi için kulübüyle resmi görüşmeleri tamamlayacağı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'dan Ukrayna ve Romanya'ya transfer çıkarması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN