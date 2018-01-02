Ndiaye piyangosu

Galatasaray
'ın yaz transfer
inde Osmanlıspor'a 7.5 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin maliyeti tartışma konusu olmuştu. İngiliz kulüpleri Stoke City ile West Ham da Ndiaye ile ilgilendiği için
sarı-kırmızılı kulüp kesenin ağzını açmış ve Ndiaye de gösterdiği üstün performansla ücretinin hakkını vermişti.
Senegalli yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde kulübe, oyuncusuna Çin'den ciddi bir teklif olduğunu iletti. Eğer Galatasaray, Ndiaye için masaya oturursa, ismi saklanan Çin kulübünün 18 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.
Ancak teknik direktör Fatih Terim'in bu satışa sıcak bakmaması transferi zorlaştırıyor. 1990 doğumlu Ndiaye'nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor.
OYUN STİLİ
Sık faul alır ve yapar.
Adam geçmeyi sever.
Kısa paslar verir.
Uzaktan şutlar çeker.
Top çalmayı sever.
Hava hakimiyeti zayıf.
LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Ndiaye ilk yarı Galatasaray'ın en çok mücadele eden oyuncusuydu. Terim, kulübün menfaatleri adına transfere yeşil ışık yakabilir. Ancak Ndiaye, Cenk kadar para getirecekse satılmalıdır. Galatasaray'ın mali açıdan şampiyonluğa ihtiyacı var. Selçuk ve Donk, Ndiaye tadı vermez. Ndiaye'nin yeri dolmaz ve Devler Ligi kaçarsa yönetim hesabını veremez.