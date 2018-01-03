İlk 9 hafta hesabı

?Fenerbahçe
'de teknik heyet, kendileri için ligin en zorlu bölümü olan ilk 9 haftaya kilitlenmiş durumda.
9 haftalık sürecin startı, ligin yeni ekibi olmasına rağmen büyük bir çıkış yakalayan Göztepe karşılaşması ile verilirken, Fatih Terim değişikliği ile yeniden bir hava yakalayan Galatasaray derbisi ile sona erecek. Sarı-lacivertliler bu süreçte 5 maçı evinde oynarken, 4 kez deplasmana
gidecek. Bunlar Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş ve Yeni Malatya.
2 YENİLGİ - 3 BERABERLİK
Sezona Göztepe beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, İzmir temsilcisini bu kez evinde ağırlayacak. Kadıköy'de 2-2 berabere kaldığı Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek. İlk yarıda yenişemediği bir diğer rakip olan Galatasaray'ı ise evinde ağırlayacak. Kanarya ilk yarıda Başakşehir ve Akhisar'a yenilmiş
ve 6 puandan olmuştu. Bu süreçte G.Birliği, Alanya ve Beşiktaş yendiği takımlar oldu.
MİNİMUM 6 PUAN KAYIP
Teknik heyet bu süreçteki performansın, şampiyonluk yolunda belirleyici olacağına inanıyor. 9 haftada minimum puan 21 olarak belirlendi.
Bunun üzerine çıkılan her puan şampiyonluk yarışında eli güçlendirecek. 9'da 9 yapıp 27 puan alabilmek ise hedeflerin çok üzerinde bir rakam olarak görülüyor. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında aynı fikstürde 15 puan toplayabilmiş, şampiyonluk yarışından hayli uzaklaşmıştı.
GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
Son 6 haftanın Fenerbahçe takımı artık "Kazanan" rolüne soyunuyor. Dengeli oynayan, az pozisyon veren, rakibin gediklerini arayan ve oyuna hükmeden hale geldiler. 9 haftada şampiyonluk yarışı verdikleri rakipleriyle karşılaşacaklar. Buradan 6 puanlık bir kayıp yani, 3 beraberlik öngördüğünü düşünüyoruz Aykut Kocaman
'ın ki bu da oldukça normal... Çünkü Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir deplasmanları var. İlk yarıdaki açıklamalarına baktığımızda, dediğini yapan bir teknik adamla karşı karşıyayız. Bu nedenle Fenerbahçe'den çok daha iyisini de bekleyebiliriz. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki eğer Aykut Kocaman'ın hedeflediği ve istediği olursa şampiyonluğun temeli 9 haftada atılır. Galatasaray ile Kadıköy'de oynanacak derbi sonrası Fenerbahçe'nin kaderi de büyük ölçüde belirlenir.