Criscito olmazsa Mohamed Fares

Fenerbahçe
'de sol kanat için iki yeni aday ortaya çıktı. Criscito
için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, İtalyan sol bekten yanıt beklerken, olumsuz bir durum için B planını hazır tutuyor. Radara giren son isimler İtalya Serie A'da Hellas Verona forması giyen Cezayirli sol kanat oyuncusu Mohamed Fares
ve Bursasporlu Aziz Behich... 22 yaşındaki Fares'in, hem sol bek hem sol açık olarak görev yapabiliyor olması, teknik heyetin dikkatini çekti.
Bu sezon Serie A'ya hızlı bir giriş yapan Fares, ilk yarının sonlarına doğru yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldı.
AZİZ'E KARŞILIK OZAN VE FERNANDAO
Zenit ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Criscito ile ara transfer dönemi için anlaşma sağlanamazsa, rota Fares'e dönecek. Fenerbahçe, Mohamed Fares'i satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklif götürecek. Olumsuz yanıt durumunda ise Ozan Tufan ve Fernandao'ya talip olan Bursaspor'dan Aziz Behich'in talep edilmesi planlanıyor.
FARES'İN OYUN STİLİ
Uzun top oynamayı sever.
Uzaktan şut çeker.
Sıkça orta açar.
Pas yüzdesi düşük.
Hava toplarında güçlü.