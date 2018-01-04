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'da harekatı

'da harekatı sürüyor. Sarı kırmızılı takım için ortaya atılan son isim 'dan .

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 13:05
Galatasaray'da Bruno Peres harekatı

Sezon başında Kardemir Karabükspor'dan takıma dahil edilen Latovlevici'den istediği verimi alamayan 'da sol bek için arayışlar devam ediyor. Aynı zamanda Mariano'nun da alternatifsiz kalması sonrası Galatasaray yönetimi hem sağ hem de sol bek oynayabilen isimleri gündemine aldı. Juventus'tan Asamoah ile ilgilendi bilinen sarı kırmızılı ekip için yeni bir isim daha ortaya atıldı.

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?BRUNO PERES İDDİASI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sarı kırmızılıların İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen Brezilyalı bek ile ilgilendiği yazıldı. Sezon başında Torino'dan 12.5 Milyon Euro bonservis bedeli ile Roma'ya olan Brezilyalı yıldız şu zaman kadar 14 maçta forma giydi. Satın alma opsiyonlu şekilde kiralık olarak transfer edilmesi planlanan Peres'in Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nında istediği iddia edildi.

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Galatasaray'da Bruno Peres harekatı
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