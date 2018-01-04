Popov bin pişman

Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen Ivelin Popov, Trabzonspor'un sezon başında kendisine yaptığı teklifi reddettiği için pişman olduğunu açıkladı. 30 yaşındaki Popov, "Trabzonspor şimdi benimle ilgilense seve seve kabul ederim" dedi. Spartak Moskova'da bu sezon 21 maçta forma giyen ve sadece bir asist yapan Popov, Rus sitesine yaptığı açıklamada, "Takımda kalabilirim ama kulübü de değiştirebilirim. Trabzonspor bana daha yüksek maaş, mükemmel şartlar teklif etti ancak Rusya'da kalmak istedim. Teklifi tekrar ederlerse neden olmasın" ifadelerini kullandı. İtalyan kulübü Udinese'nin ilgilendiği Popov'la ilgili olarak şu anda Trabzonspor'un bir girişiminin bulunmadığı öğrenildi.

YUSUF'A DESTEK

Trabzonspor'dan sezon başı Bursaspor'a transfer olan Yusuf Erdoğan'ın önceki gün yapılan düğünü Bursa ile Trabzon camialarını buluşturdu. İstanbul'da Ürün Özdemir ile hayatını birleştiren Yusuf'un nikahını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, çiftin nikah şahitliklerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptı. Trabzonspor ve Bursasporlu futbolcular düğün boyunca halay çekip kolbastı oynadılar.

BONGONDA YOK VOLKAN BELİRSİZ

Trabzonspor'un devre arası kampı bugün Antalya'da başlıyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki kampa yabancı oyuncular bir gün gecikmeli katılacak. 27 kişilik futbolcu kadrosu ile yapılacak olan kampta Çalımbay'ın kadroda düşünmediği isimlerden Bongonda yer almayacak. Takımdan ayrılması gündemde olan Volkan Şen'in ise kampta olmama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Altyapıdan Hüseyin Türkmen ve Furkan Yıldırım da kampta olacak.

MAS GİDİYOR YERİNE LAWRENCE TALİP!

Arjantin basını, Trabzonspor'un sol beki Emmanuel Mas'ın Boca Juniors ile anlaştığını duyururken, ismi Fenerbahçe ile de anılan Jamaikalı sol bek Kemar Lawrence, bordo-mavili takıma göz kırptı. ABD'nin New York Red Bulls takımında oynayan 25 yaşındaki oyuncu, Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'ün pastoral bir fotoğrafını, "Türkiye çok güzel bir ülke. Umarım bir gün ziyaret ederim" notu eşliğinde paylaştı. Taraftarlar, paylaşımı sonrası Kemar Lawrence'ı Trabzon'a çağırdı.