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Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosuna alınmayan 'ın, Teknik Direktör 'a yönelik tavrı, tecrübeli teknik adamı şoke etti!

FOTOMAÇ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 08:55 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 09:59
Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı böyle kovdu!

Fenerbahçe'de Van Persie'den sonra Ozan Tufan devri de kapanıyor. İlk devrenin son 6 maçında bir dakika bile süre alamayan milli futbolcu, kendisine tanınan son şansı da elinin tersiyle itti. Aykut Kocaman, Ozan'ı gelecek planlarından zaten çıkartmıştı ancak başkan Aziz Yıldırım'ın isteğiyle 22 yaşındaki yıldızla Samandıra Tesisleri'nde önceki gün bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam, takım içinde huzursuzluk çıkartan, sisteme uymamakta direten ve son olarak Alper Potuk'la kızlarla gece gezmesinde basına yakalanan Ozan'a nasihatte bulundu.

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Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı böyle kovdu!
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