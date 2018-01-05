Sıfırdan tarih yazdı

Golcü oyuncu ise 4.5 yıllık imza karşılığında sezon başına 4 milyon Euro kazanacak
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eşiktaş'a 4 sezon önce sıfır bonservis bedeliyle gelen Cenk, Türk futbolunda ilklere imza atarak Everton'a transfer oldu. Liverpool'a giderek Everton'la masaya oturan başkan Fikret Orman ve transfer komitesi başkanı Umut Güner, İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı. Beşiktaş
, 24 milyon Euro (108 milyon TL) bonservis bedeli artı 4 milyon Euro bonus alacak. Everton ilk 10'a girer ve Cenk de 20 maç oynarsa bonuslar devreye girecek.
Golcü futbolcu 4.5 yıllık sözleşme karşılığında yılda 4 milyon Euro kazanacak.
PES ETMEYİŞİN VE SABRIN HİKAYESİ
Cenk'in,
Almanya'da başlayıp, Gaziantep'le devam eden, Beşiktaş'la zirveye ulaşan kariyeri; aslında pes etmeyişin, çok çalışmanın ve sabrın hikayesi…
Beşiktaş'a transfer olduğu ilk iki sezonda Demba Ba ve Mario Gomez gibi dünya çapında yıldızların gölgesinde kalan Cenk, futbola küsmek yerine bulduğu fırsatları iyi değerlendirip, "Ben de varım"
mesajı verdi. Geçen sezon ise Vincent Aboubakar ile kıyasıya bir mücadeleye girdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in adaleti ile yeterince şans bulan yıldız futbolcu, bunu istatistiklerine yansıtmayı da başardı.
142 MAÇ, 64 GOL VE 14 ASİST
Tecrübeli
futbolcu, asıl çıkışını ise birinci forvet olarak başladığı bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla gerçekleştirdi. Beşiktaş, Avrupa'nın bir numaralı kupasında son 16'ya kalırken Cenk Tosun, 6 maçta 4 gol ve 2 asistlik skor katkısıyla büyük kulüplerin gözdesi olmayı başardı.
Beşiktaş kariyerine 142 maç 64 gol ve 14 asist sığdıran Cenk için Alman, İtalyan ve İngiliz kulüpleri sıraya girerken, bu savaştan Everton galip çıktı. Cenk Tosun, bonuslarla birlikte 28 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeliyle, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi ve en pahalı Türk futbolcusu olarak Ada'ya yelken açtı.
Cenk Tosun'un Everton'a uzanan yolculuğu gün gün SABAH'taydı
Sabah Spor, Cenk Tosun
'un Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transferini adım adım takip edip, tüm ayrıntıları okuyucularıyla buluşturdu… Süreçte yaşananlar, taraflar arasındaki görüşmeler, pazarlıklarda konuşulan rakamlar bütün detaylarıyla birlikte SABAH Spor sayfalarında yer aldı.