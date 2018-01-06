Kadıköy’de gelenek sürecek

Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarına dün Antalya'nın Belek bölgesinde başladı. Kampın ilk günü gelenek bozulmadı ve gazetecilerin karşısına çıkan ilk isim kaptan Volkan Demirel oldu. Tecrübeli file bekçisi çarpıcı açıklamalarıyla rakiplere meydan okudu: Son 6 haftaya 6 galibiyet parolasıyla başladık. 6'da 5 yaptık ki başardık sayılır. Şimdi fikstürü biliyoruz ve kendi aramızda bir hedef daha koyuyoruz. İçerideki maçların üçünü, dışarıdaki maçların da Beşiktaş maçına kadar olanları kayıpsız veya son seri gibi bir beraberlik 5 galibiyetle geçebilirsek, önümüzün çok açık olduğunu düşünüyoruz. O periyodu geçersek fikstür anlamında da rahatlayacağız. Kampa gelirken arkadaşlarla uçakta bunları konuştuk.

BİZ TAKIM OLARAK ZOR MAÇLARI SEVİYORUZ

Sezon başını fazla dikkate almayalım. Zira yeni bir sezon başlangıcıydı, yeni sistem, yeni gelen arkadaşlar, performans düşüklükleri hepsi üst üste geldi. Bu nedenle ikinci yarı daha düzenli, daha sistemli bir takım olacağımızı düşünüyorum. Biz Fenerbahçe takımı olarak zor maçlar oynamayı seven bir takımız. Trabzon deplasmanı için de özel bir düşüncemiz yok. 10 senedir Trabzon'a gidiyoruz geliyoruz gene öyle olur. Zevkli, kaliteli bir lig oluyor. Son yıllarda hiç böyle fazla takımın içerisinde olduğu bir yarış olmamıştı. Şampiyonluğu en fazla isteyen takım ipi göğüsleyecektir. Ben bir futbolcuyum. Performansım düşük olduğu zaman kendimi kötü hissetmedim. Kovulmadığım sürece buradan gitmeyi düşünmedim. Gitmem de. G.Saray'a hangi hoca gelmiş-gitmiş bu beni ilgilendirmez. Kadıköy'de gelenek devam edecek diye düşünüyorum.

NUNNALLY ÇOK KORKUTTU

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta maçında konuk ettiği Baskonia'yı 79-74 mağlup ederken, yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinin son bölümünde Fenerbahçe'nin ABD'li forveti James Nunnally, yaptığı smaç sonrası dengesini kaybetti ve kafa üstü yere düştü. Tribünler, Fenerbahçe teknik heyeti ve Nunnaly'nin takım arkadaşları büyük korku yaşarken, sağlık ekipleri hemen ABD'li basketbolcuya müdahale etti. Bilincini kaybeden Nunnally, ilk müdahale sonrası gözlerini açarken, sedyeyle hastaneye götürüldü. Burada çekilen MR'ı temiz çıkan ve bilinci açılan Nunnally, geceyi tedbir amacıyla hastanede geçirdi. Nunnally'nin yerde yattığı anlarda Baskonia'nın Fransız oyuncusu Rodrigue'nin garip hareketler yapması ise taraftarın büyük tepkisini çekti.

OZAN'IN ARKASINDAYIM

Takım arkadaşlarımızın yanımızda olmasını isteriz ama bu işlere girmiyoruz. Hoca ve yönetimin kararı. Ozan'ı severim, arkasında dururum. Kendi adıma burada olmasını isterim. Aynı şekilde katkı sağlayacak bir Van Persie için de öyle düşünürüm. Birisi gidince üzülüyorum, gelen için seviniyorum. Ozan'ın her zaman arkasındayım. Çok sevdiğim bir kardeşim. Umarım geçici bir durumdur ve aramıza geri döner.

CENK BANA GOL ATAMADAN GİTTİ

Cenk Tosun'a ödenen para bence yüksek değil. Türk insanı çok değerli ve kıymetlidir. Sadece reklam ve gösterme yeteneğimiz gelişmiş değil. Ben Cenk'in oralara gitmesine şaşırmadım. Başarılı olacağına inanıyorum. Kendisini iyi tanıyorum. Bir iki tatile birlikte gitmiştik uzun zamanımızı birlikte geçirdik. Bana hep, "Abi Süper Lig'de bütün kalecilere golüm var, bir tek sana atamadım" diyordu. Gerçekten bana siftahı yok ama umarım İngiltere'deki tüm kalecilere gol atar.

KIZLARIMLA HAYATI YENİDEN ÖĞRENDİM

?İki kız babası olmak hayatımı kökten değiştirdi. Kız çocukları karşılık beklemeden babalarına bağlanırlar. Bana hayatın tekrar başladığını öğrettiler. Ancak bir tane de erkek çocuk istemiyor değilim, Demirel soyadının devamı için. (Volkan sağ elinin parmaklarına büyük kızı Yade, sol eline ise küçük kızı Yeda'nın adını dövme yaptırmış.)