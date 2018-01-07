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'den açıklaması

ekibi El-Gharafa'ya transfer olan Hollandalı futbolcu Wesley , yeni bir görev için hazır olduğunu söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 21:13 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 21:13
Sneijder'den Katar açıklaması

Bir dönem Galatasaray forması da giyen , Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyerimde birçok eşsiz tecrübe yaşadım. Şimdi yeni bir görev için hazırım. Teknik direktör Bülent Uygun'un özel isteğiyle 'ın El-Gharafa takımı için oynamaya gidiyorum. Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak güzel bir ülke. Bir spor elçisi olarak bu mükemmel ülkeye, 2022 Dünya Kupası öncesinde tekrar futbolun güzelliklerinin tadını çıkartmaya ve kişisel yeteneklerimi yeni nesillere aktarmaya gidiyorum. Çok teşekkür ederim saygıdeğer Temim Bin Hamad Al Thani." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2013-2017 yıllarında forma giyen Sneijder, sezon başında transfer olduğu Fransa temsilcisi Nice'te sadece 5 lig maçında görev yapmıştı.

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Sneijder'den Katar açıklaması
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