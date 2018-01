Van Persie’nin dilinden ben anlardım

BUGÜN NELER OLDU

Geçen sezon Kayseri 58 gol yemiş, şimdi en az gol yiyen ikinci takımız. Çalışan eninde sonunda başarılı olurÖncelikle tribüne seyirci çekmeliydik, boş tribünlerle futbol oynanmaz! Artık maçlarımıza 20-25 bin taraftar geliyorCenk Tosun yaşına göre Avrupa'nın en iyi santrforu! Çalışmayı bırakmazsa başarılı olmaması için bir sebep yok Van Persie ya da başkası fark etmez; yıldızlarla çok iyi anlaşırım. Ben bir liderim, lider doğmuşum.Kayserispor'la ligin ilk yarısında topladığı 30 puanla mütevazı yıllık kazancına göre büyüklerle yarışa giren Marius Sumudica ile Antalya kampında bir araya geldik. Maç sonu demeçleriyle hep dikkatleri çeken Rumen hoca yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı:Yalnız hücum ya da yalnız savunma olmaz. Birlikte olmalı. Geçen sezon Kayserispor 58 gol yemiş, şimdi 18 golle en az gol yiyen ikinci takımız. Kazandığımız puanlara bakarsanız sadece savunma yaptığımızı da söyleyemezsiniz.. Şunu biliyorumki çalışan eninde sonundakazanır, hem de çok kazanır. Acelemyok, çalışmaya, çok çalışmaya devam.Önce tribüne seyirci çekmeliydik, boş tribünlerle futbol oynanmaz! Bunu başardık her maçımıza 20-25 bin kişi geliyor. Seyirciyi lafla tribüne çağıramazdık, iyi futbol oynamalıydık ve bunu da başardık, bunu ben söylemiyorum, otoriteler söylüyor.Gidin sorun; yedekler de beni oynayan oyuncular kadar seviyordur. Ben fazla kadro değiştirmem, iskelete sadık kalırım.Birliktegüçlü olduğumuzu anlatırım.Van Persie ya da bir başkası fark etmez. Ben yıldız futbolculara nasıl davranacağımı iyi bilirim, onların dilinden anlarım.İsimler üzerinden gidersek polemik olur ama şunu söyleyebilirim, yıldızlarla çok iyi anlaşırım.Yaşına göre şu an Avrupa'nın en iyi santrforu. Bir golcüde olması gereken her özelliğe sahip; iki ayağını da kullanabiliyor, kafa vuruşları harika, şut özelliği var, pres yapabiliyor, gol vuruşları mükemmel.Komple bir golcü. Çalışmaktan hiç vazgeçmezse gittiği zorlu lige rağmen başarılı olmaması için bir sebep yok.İki yabancı var biri ben diğeri Le Guen... Diğerleri yerli ve aralarında çok büyük tecrübeler var; Şenol Güneş, Fatih Terim gibi... Aykut Kocaman , Abdullah Avcı, Kemal Özdeş, Tamer Tuna..Türkiye'deki en önemli sorun bu bence. İlk fırsatta hocayı değiştirmek.Benim mesela bavulum her zaman hazırdır. Çarpıcı bir örnek vereyim; Aykut Kocaman istifa aşamasına geldi, eğer gitseydi F.Bahçe asla başarılı olamazdı ama sonra toparladı ve şimdi yarışa ortak durumdalar. Bu bile çok şey anlatan bir örnek.Katılmıyorum, yıldız hep yıldızdır. Sadece parıldamak için uygun ortamı yaratmalısınız. Geldiğimde Umut'la konuştum, 'Geçen sene kaç gol atmıştı?' diye sordum; 4 cevabını verincededim, 9 attı! Sizce neden? Biz bir aileyiz, kenetleniyoruz, zincirin halkalarını güçlendirmek için çaba harcıyoruz."Çokaçık söylüyorum Türk hakemleri, Romanya'daki hakemlerden çok daha iyiler. Hatalar çok tartışılıyor ama önemli olan art niyet olup olmaması. Bir maçta iki puan kaybettik ve hakem hatalı kararlar vermişti, dönüşte havalanında karşılaştık. Hatalı karar verdiğini maçtan sonra görüntüleri izleyince anlamış,Sumudica'lı Kayserispor evindeki 9 maçta sadece Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu.Sumudica: Devletin kulüplere böyle muhteşem statlar yaptığını ilk kez Türkiye'de görüyorum. Eğer Erdoğan, ülkemde Cumhurbaşkanı olsaydı Romanya Dünya Kupası 'nda şampiyon olurdu.ayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica,'a verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın spora ve özellikle futbola yaptığı katkılara övgüler yağdırdı:Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol oynamış olmasının ve futbolu çok sevmesinin bunda payı büyük. Türk kulüpleri ve futbolseverler bu açıdan çok şanslı.Bakın şöyle söyleyeyim, kendi ülkemden örnek verecek olursam, eğer Hagi gibi yıldızlar yetiştirdiğimiz dönemlerde Romanya'nın başında Erdoğan gibi futbolu seven bir Cumhurbaşkanı olsaydı inanın bana Romanya kesinlikle Dünya Kupası'nda final oynar, belki de dünya şampiyonu olurdu.çok iyi bir teknik adam, eğer süre tanınırsa Türkiye'yi şampiyonaya kesinlikle götürecektir.Milli Takım'da böyle bir dezavantaj var ama yine de Lucescu, Türk Milli Takımı 'nı şampiyonaya götürecektir."