Güneş’le çalışmak kariyer planımdı

eşiktaş'ta Şenol Güneş ile kaldırdığı iki şampiyonluk kupasının ardından, artık şoför koltuğuna geçmesi gerektiğini düşünen Tamer Tuna, 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Göztepe ile ilk yarının en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. İzmir ekibinde başarılı sonuçlara imza atan 41 yaşındaki teknik adam, Antalya'da SABAH'ın sorularını yanıtladı. İşte genç hocanın, takımına ve gelecek hedeflerine dair SABAH ile paylaştıkları:

Göztepe büyük hedeflerin peşinde koşan bir camia. Bu takımın iki yıl önce nerede olduğunu biliyorsunuz. Adım adım bugünlere gelindi. Başkan Mehmet Sepil ve yönetimi ile görüştüğümüzde hedefleri ve planları beni çok etkiledi. Bazen doku uyuşması vardır. Burada göreve başladım ve Göztepe ile dokumuz tam olarak uyuştu.

HOCAMLA TARTIŞMADIM

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile çok önemli başarılara imza attık. Şenol hoca çok değerli bir teknik adam. Üst üste iki şampiyonluk yaşadık. Herkesin fikri ve duruşu vardır. Ben Şenol hoca ile çalışırken de fikirlerimi her zaman çekinmeden ifade ettim. Başarıya katkı sağlamaya çalıştım. 7 yıl antrenörlük yaptım. Birinci adam ya da ikinci adam olarak hiç fark etmez, hep takımıma en iyisini vermeye çalıştım. Dünya futbolunu, gelişmeleri, değişimleri çok iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Artık benim için liderlik zamanı gelmişti. Süper Lig'de yolumu çizmek ve plan ve projelerimi hayata geçirmek, kendi tarzımı oyunculara aşılamak istiyordum. Beşiktaş'tan ayrılışımın nedeni de tamamen kendi hedeflerim doğrultusunda olmuştur.

Şenol hoca ile saha kenarında yaşadığımız tartışma yüzünden ayrıldığım söylentisi gerçek değil. Bizim aramız çok iyi. İzmir'e geldiklerinde de görüştüm. Ben sadece kendi hayallerim için Beşiktaş'tan ayrıldım.

JAHOVİC BİZİ BIRAKMAZ

Jahovic takımın en önemli oyuncularından biri. Attığı gollerle ilk yarıda üzerine düşen görevi de yaptı. Kendisinin Göztepe ile geliştiğini düşünüyorum. Onun için Beşiktaş'ın herhangi bir girişimi, ilgisi olmadı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Tabii ki atılmamış imza için kesin konuşamam ama ben Göztepe'de kalacağını düşünüyorum. Henüz imzalamadı ama bunlar aşılabilecek şeyler.

EN BÜYÜK ŞANSIM TARAFTAR

Göztepe'nin harika bir taraftarı var ve her türlü güzelliği hak ediyorlar. Maçlarımıza gelen her misafir takım, seyirciden çok etkileniyor. Benim de en büyük şansım bu. Takım için büyük güç. Beşiktaş'ta da büyük bir ruhu olan taraftarın huzurunda maçlar oynamıştım. Allah herkese böyle taraftar nasip etsin.

YENİDEN AVRUPA'YA DÖNMELİYİZ

Bir takımın hedefi sadece Süper Lig'e çıkıp orada kalmak olmamalı. Her zaman en iyisini istemeli ve yukarıyı hedeflemelisiniz. Bunun için de gerçekçi planlar yapmalıyız. Göztepe yönetimi de bunu bana net olarak gösterdi. Lige iyi başladık ve beklentilerin üzerinde puan topladık. Bu bir duygu, bir ruh. Bunu yakaladığınız zaman başarı da arkasından geliyor. Bizde böyle oldu.

Bizim hedefimiz, benim hayalim, Göztepe'de Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak. Sayın Başkan Mehmet Sepil'in de vizyonu bu yönde. Ama bunun için çok çalışmamız, çok gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Biz Göztepe olarak şuna inanıyoruz: Müthiş bir ruhumuz var, harika bir taraftarımız var. Çok eski değerlere dayanan bir futbol kültürümüz var. Bu enerjiyi doğru kullanabilirsek hedefe de ulaşabiliriz.

Göztepe, Avrupa kupalarında geçmişte Türkiye'ye büyük gururlar yaşatmış, yarı finaller görmüş bir kulüp. Göztepe'yi Avrupa vizyonu ile yeniden tanıştırmak istiyoruz. Türkiye'nin Avrupa'daki yüzlerinden birisi olmasını istiyoruz.

MİLLİ GÖREVE HER ZAMAN HAZIRIM

Milli Takım'ın başına geçmek her teknik adamın hayalidir. Benim de en büyük hedeflerimden biridir. Bir gün neden olmasın? Ama yavaş yavaş yürümek, merdivenleri bir bir çıkmak lazım. Milli Takım'ın Lucescu ile de başarılı olmasını diliyorum. Yalnız şunu da belirtmek isterim ki ihtiyaç olursa her zaman milli göreve hazırız.

CENK TOSUN BU BAŞARIYI HAK ETTİ

Cenk Tosun'u tebrik ediyorum. İyi futbolculuğundan önce çok büyük karakter. En önemli özelliği nedir derseniz, profesyonelliği derim. Çalışarak geldi bugünlere ve İngiltere'ye gitti. Eğer böyle devam ederse onu çok daha iyi yerlerde görürüz.

ALT SIRALARDA KALSAYDIK BİLE BAŞKAN BENİMLE DEVAM EDERDİ

Şampiyonluk yarışı bu sene çok çekişmeli geçecek. Son yılların en farklı ve heyecanlı ligini izleyeceğiz. Şimdi, "Şampiyon kim olacak?" derseniz, ben, "Şampiyon Göztepe olacak" derim (gülümseyerek). Evet, bu sene şampiyonluk için yola çıkmadık ama bu yarışın içinde olacağımıza inanıyorum. Futbolumuzla ve oyunumuzla yarışa renk katacağız. Tabii ki gerçekçi hedefimiz üst sıralarda kalıcı olmak ve Avrupa kupaları için mücadele etmek olacak.

Ligde 6'ncı sıradayız. Lider ile aramızda 6 puan var. O yüzden akıllı, sakin, kendimizi bilerek oynayıp bu yarışın içinde pozisyon almaya çalışacağız. Daha az puan alıp ilk yarıyı alt sıralarda kapatsaydım da başkanımız Mehmet Sepil yine benimle çalışmaya devam ederdi. Ne istediklerini çok güzel ortaya koyuyorlar. Biz de buna uyum sağladık. İlişkimiz direkt sportif başarı üzerine kurulu değil. Ancak tabii ki yönetim bugün takımın pozisyonundan memnun.

AVRUPA'DA YARI FİNAL OYNAYAN İLK TÜRK TAKIMI

Şu günlerde Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Göztepe, aynı zamanda Avrupa kupalarında yarı final oynayan ilk Türk takımı unvanını elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1968- 1969 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda sırasıyla Marsilya, Arges, OFK Belgrad ve Hamburg'u saf dışı bırakmış, yarı finalde ise Macaristan'ın Ujpest takımına elenmişti.