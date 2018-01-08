Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Neymar zirvede, Ronaldo düşüşte

zirvede, Ronaldo düşüşte

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin değerlendirmesine göre , 213 milyon avroyla Messi ve Kane'in önünde piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu. 2017 yaz döneminde 112,4 milyon avroluk tahmini bonservis bedeliyle 11. sırada yer alan , 80,4 milyon avroyla 49'unculuğa geriledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 17:39
Neymar zirvede, Ronaldo düşüşte

Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, ara döneminde piyasa değeri en yüksek futbolcu, 213 milyon avroyla Paris Saint-Germain'den () oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Ocak 2018 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (), İngiltere (), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, yaz transfer döneminde 210,7 milyon avro piyasa değeri bulunan Neymar'ın fiyatı, 213 milyon avroya çıktı.

PSG'nin, 2017 yazında 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek 'dan transfer ettiği Neymar, futbol piyasasının en değerli oyuncusu olmaya devam etti.

Brezilyalı futbolcuyu, yarım sezonda değeri 151,7 milyondan 202,2 milyon avroya çıkan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu izledi.

CIES'in değerini 194,7 milyon avro olarak belirlediği Tottenham'ın 24 yaşındaki golcüsü ise 3. sıraya yerleşti.

PSG'nin Monaco'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki 'ye de 192,5 milyon avro değer biçildi.

RONALDO 49. SIRAYA DÜŞTÜ

Son 10 yıldır dünyanın en iyi futbolcusu unvanı için Messi ile kıyaslanan 'in Portekizli yıldızı 'nun, listenin 49. sırasına gerilemesi dikkati çekti.

2017 yaz transfer döneminde 112,4 milyon avroluk tahmini bonservis bedeliyle 11. sırada yer alan Ronaldo'nun değeri, 80,4 milyon avroya düştü.

Gelecek ay 33 yaşına girecek Ronaldo, tüm kulvarlarda 53 gol attığı 2017 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, La Liga, İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış ve 5. kez yılın futbolcusu seçilmişti.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

1. Neymar (PSG): 213 milyon avro

2. Lionel Messi (Barcelona): 202,2

3. Harry Kane (Tottenham): 194,7

4. Kylian Mbappe (PSG): 192,5

5. Paulo Dybala (Juventus): 174,6

6. Dele Alli (Tottenham): 171,3

7. Kevin De Bruyne (Manchester City): 167,8

8. Romelu Lukaku (): 164,8

9. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 150,2

10. Paul Pogba (Manchester United): 147,5

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Neymar zirvede, Ronaldo düşüşte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN