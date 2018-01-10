Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Asamoah seferi

Asamoah seferi

Haziran’da sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşan Aslan, Juve’ye 1.5 milyon Euro önerdi. Teklif reddedilirse Asamoah sezon sonunda bedelsiz olarak gelecek

Giriş Tarihi: 10.1.2018
Asamoah seferi
Ara transferin sessiz takımı Galatasaray'da düğmeye basıldı. Başkan 'in talimatıyla Kwadwo Asamoah için İtalya'da Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici ile görüşen sarı-kırmızılı yetkililer, Ganalı sol bekle her konuda anlaştıklarını bildirdi ve İtalyan ekibini ikna çalışmalarına başladı. Galatasaray, Juventus'la sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayan Asamoah için devre arasında 1.5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır. İtalyan devi sezon başında olduğu gibi 29 yaşındaki oyuncuyu yine satmaya yanaşmazsa ön protokol imzalanacak ve Asamoah sezon sonu bonservis bedeli olmadan Aslan'a gelecek.

DİĞER ADAYLARA VETO
Asamoah transferini de sabırsızlıkla beklerken, tecrübeli teknik adam şu ana kadar gündeme gelen diğer adaylara sıcak bakmadı. Son olarak Marsilya'da oynayan ve şu anda bonservisi elinde olan Evra teknik heyetin onayını alamazken, daha sonra gündeme Norveç ekibi Rosenborg'un sol beki ve Martin Linnes'in milli takımdan arkadaşı Birger Meling geldi. 2020'de sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki Meling'i de ilk planda düşünmeyen Terim, Ganalı yıldızın transferi sezon sonuna kalırsa ikinci yarı için sol beke geçici bir çözüm arayacak.?sezonun ikinci yarısında çıkan test sonuçlarına göre antrenmenlara tabi tutulacaklar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asamoah seferi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN