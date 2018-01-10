Asamoah seferi Haziran’da sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşan Aslan, Juve’ye 1.5 milyon Euro önerdi. Teklif reddedilirse Asamoah sezon sonunda bedelsiz olarak gelecek

Giriş Tarihi: 10.1.2018