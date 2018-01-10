Kendimi hiç beğenmiyorum

Antalya
'da kamp çalışmalarını gerçekleştiren Fenerbahçe
'de basının sorularını yanıtlayan Roberto Soldado
çarpıcı açıklamalar yaptı. İkinci yarıdaki zorlu mücadeleye hazırlandıklarını söyleyen İspanyol golcü, "Şampiyon olmak istiyoruz. Zamanla öz güvenimiz arttı ve daha iyi oynamaya başladık. Umarım ligin sonuna kadar bu oyunumuzun üstüne katarak devam ederiz. Sezonun ikinci yarısındaki 51 puanın 40'ını almayı hedefliyoruz
" diye konuştu.
KULÜBEDE BEKLERİM...
İlk yarıda fazla süre alamayan Soldado, "Kişisel performansımdan kesinlikle memnun değilim. Buraya oynamaya, takım için önemli olmaya geldim. Şu ana kadar bunu başaramadım. Hedefim takım için daha faydalı olmak ama şampiyon olmak için kulübede oturmam gerekecekse otururum
" diye konuştu.
SOLDADO'DAN İNCİLER
Enes Ünal
ile Villarreal'de 3 hafta idman yapma fırsatı bulduk. Fizik olarak çok güçlü. Takımın önemli oyuncularından biri olacaktır.
İngiltere'ye uyum sağlamak kolay değil. Cenk Tosun'a bol şans diliyorum. İşler iyi giderse çok keyif alabileceği bir ligde oynayacak.
İstanbul'a alıştım. Buradaki balık-et yemekleri İspanyol yemeklerine benziyor. Tek kötü şey trafik.
Çift forvetle oynamak benim daha alışık olduğum bir oyun tarzı. Ama tek forvet de oynayabilirim. Bu tamamen hocanın takdiri.