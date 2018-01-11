Asamoah zor, bir sürpriz var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, GS TV'de önemli açıklamalar yaparken, transferlerle ilgili de çarpıcı bilgiler verdi. Terim'in satır başları şöyle:

Mukaveleyi oyuncu uzatır, devamını oyuncu sağlar. Futbolcumuz yeni mukavele istiyorsa, Galatasaray'da kalmak istiyorsa, zaten bunu belli eder, biz de kimseye hayır demeyiz.

Tarık ve Emrah'a burada şans veremeyeceğim için böyle bir karar aldım.

Benim için avantaj olan mekanı bilmek. Evimdeyim zaten. Muhakkak iyi bir takımız ama aldığımız sonuçlar bununla orantılı değil. İyiyiz demekle olmuyor, iyi olmak için daha fazla unsurların bir araya gelmesi lazım.

Ben göreve gelirken "Sol bekimiz yok" dedim. Onun arayışları içerisindeyiz. Asamoah ismi benden önce gelişen bir olay, fakat olma ihtimali zayıf gibi gözüküyor. Onun için alternatifler bakıyoruz. İsteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun ve fark yaratacak bir oyuncu arıyoruz.

Dünyanın her tarafını tarıyoruz. En kısa zamanda getirmek istiyoruz. Belki bir, belki iki transfer olabilir. Ancak üçü geçmez... Önce ihtiyacımızı karşılayacağız, sonrasında bir sürpriz daha yapabiliriz.

'PARA KONUŞMADAN GELDİM'

?"Başkan bana sana ihtiyacımız var dediği zaman, bir dakika 5-6 eksiğimiz var demedim, hemen soyundum. Ne kadroya, ne paraya baktım. Kayıtsız, şartsız geldim. Bu takıma güveniyorum. Şampiyon adaylarının çok olacağı da kesin. Bütün takımlara canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah hepimizin istediği gibi kavgasız, gürültüsüz bir lig olur."

'HERKES SAYGI DUYACAK...'

"İlk yarıda içeride kazanılan ama dışarıda kaybedilen puanlar var... Zaten şu ana kadar takıma çok dokunmadım. Göztepe maçını hasarsız atlattık. Asıl işimiz şimdi başlıyor... Bütün takımlara saygı duyuyoruz ama bizim de herkesin saygı duyduğu, herkesin beğeniyle izlediği bir futbol ortaya koyma isteğimiz net. Stadımızda bir koltuğun bile boş kalmasını istemiyorum."

YENİ EMRELER VE ARDALAR ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

"Necati ve Gökhan'ı çağırdım... Elmander de cumartesi günü geliyor, daha da gelecekler var. Necati ve Elmander, altyapıda görev yapacaklar, haftada bir gün de A Takım'la çalışacaklar. 1996'da geldikten sonra 22 yıl olmuş... O zaman Emre Belözoğlu ile başlayan diğer oyuncularla devam eden Arda'lar, Sabri'ler, Emre Çolaklar... Yenilerini çıkarmak için önemli projelerimiz var."

DONK'TAN ÜMİTLİYİM

"Donk meziyetli bir oyuncu. Ben de kendisine zaten Buca maçından sonra söyledim, 'O Donk'u istiyoruz' dedim... Fernando sakatlandı, alternatifinin de Fernando'yu aratmaması lazım. İkinci devre için Donk'tan ümitliyim. Benim kendi anlayışım hep beraber oynamaktır. Selçuk da var o bölgede, Selçuk orta sahanın 3 yerinde de oynayabilir."