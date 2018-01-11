Milli takım’da iyi iş çıkarırım

Kariyeri boyunca bir gezgin oldu Colin Kazım
. Genç yaşta İngilizce dışında dil bilmeden Türkiye
'ye geldi, Yunanistan, İskoçya derken Brezilya
'da şampiyonluk gören ilk Türk oldu. Biz de Corinthians'la şampiyonluk gören 31 yaşındaki milli futbolcuya kulak verdik. Kazım hala Milli Takım
'a fayda sağlayacağı görüşünde. Söz onda…
İngiltere'de
Türkiye'ye giden bir oyuncu olarak görüldüm, Türkiye'de ise beni İngiliz gibi görenler oldu ama ben bir Türküm ve Türkler savaşçıdır.
Euro
2008'de yaptıklarımız hala aklımdan çıkmıyor, biz bu ülkeye unutulmayacak bir deneyim yaşattık. Biz, İspanya'ya karşı Almanlar'dan daha iyi bir final oynayabilirdik.
Türkler
için, Kıbrıs için, Dünya'daki tüm Türkler için... Dünya Kupası'nda Türkiye'nin olmaması herkes için büyük bir eksik.
Euro 2016'da olmak isterdim, o takıma farklı şeyler katabilirdim. Değişik bir oyuncuyum. İnsanlar unutuyor ama henüz 31 yaşındayım ve Milli Takım için kesinlikle iyi iş yapabilirim.
Dünyanın en zor liglerinden birinin şampiyonundayım. Emre Mor sadece İngilizce bilirken Milli Takım için oynamaya çalışıyor. Onu anlayabilir ve yardım edebilirim. Emre Mor'a karşı toleranslı olunmalı.
AVRUPA'NIN EN İYİSİ G.SARAYLILAR
Celtic'te
de oynadım ama Avrupa'nın en iyi taraftarları Türkiye'de. İskoçlar'a göre; Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığım için böyle düşünüyorum. Bence onlar da inanılmazlar ama Galatasaraylılar ile kıyaslayamam.
Celtic'in ligde dominant olması onların suçu değil ama 10 bin Türk taraftarı bir stadyum dolusu Avrupalı'dan daha iyidir.
Galatasaray'dan ayrılmam bir hataydı ama ailevi bir sebebim vardı. Pişman değilim. Bazen hata yaparsınız ama sorumluluğunu alırsınız.
F.BAHÇE'DE TARİH YAZDIM
Fenerba hçe taraftarlarıyla aram hiç kötü olmadı. Fenerbahçe
'ye küfür ettiğim söylendi ama asla böyle bir şey yapmadım. Ben Aykut Kocaman ve Hasan Çetinkaya'ya tepki gösterdim. Fenerbahçe'de tarih yazdım, çok başarılı oldum. Bunu elimizden alamazlar. Fenerbahçe'den beni onlar göndermedi, ben kendim ayrıldım. Chelsea'ye karşı çeyrek final oynadık, gol attım. Büyük oyuncularla oynadım. Alex, Carlos, Gökhan Gönül, Semih...
FATİH TERİM'İ ÇOK SEVİYORUM
Benim için Fatih hoca çok önemli. Onun hocalık stilini çok seviyorum. Benim için oyuncuyla direkt konuşan teknik adamlar önemlidir. Fatih Terim gibi hocalar kesinlikle arkandan konuşmazlar. Bu yüzden Fatih hoca benim için değerli. Serttir ama futbolcusunu anlar.
?ALEX&CARLOS ARADI
Bu yıl harikaydı. Burada futbol bir delilik… Türkiye'de de benzer bir durum var ama burada rekabet daha fazla. Brezilya'da en az 10 tane kulüp şampiyonluğa oynuyor. Kimse bizim şampiyonluğumuza şans vermiyordu. Corinthians'la başardıklarım çok özel ve değerli. Şampiyon olunca Roberto Carlos
ve Alex'le konuştuk. Alex bir idol ama sanıldığı gibi transfere aracı olmadı.