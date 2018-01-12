Ahmet Çakar: Tüylerim ürperdi!

G.Saray'ın eski başkanları birbirini ağır şekilde eleştirmeye devam ediyor. Ünal Aysal'ın Fatih Terim açıklamalarına hem Terim hem Dursun Özbek hem de Yıldırım Demirören tepki gösterdi. Siz bunları nasıl görüyorsunuz?

Ünal Aysal'ın TRT Spor'daki konuşmasını dinledim. Tüylerim ürperdi. Galatasaray'ın camia tarafından sevilen eski başkanının yine camianın İmparator diye taptığı Fatih Terim'i zımnen de olsa yalancılıkla suçlaması çok tuhaf… Kim yalan söylüyor, bilmiyorum ama düz mantıkla baktığımızda ya Terim ya da Aysal yalan söylüyor. İkisinin birden doğru söyleme şansı yok. Zira başkan Aysal, "Biz dört maçlığına izin verdik, o komple gitti" diyor. "Kovulduğunu medyadan değil, bizden öğrendi" diyor. Terim ise bunların tersini ifade ediyor. Bu iki adam, cahil insanlar değil. Her ikisi de Galatasaray camiasına mal olmuş, torun torba sahibi adamlar. Üstelik sokağa çıktıklarında insanlar önlerinde saygıyla eğiliyor ama tablo şu: En az biri, ağır bir yalancı… Bunun kim olduğunu söylemek mümkün değil çünkü yanlarında değildik. Buradan şu çıkıyor: Terim ve Aysal dışında konuşuyorum. Türk futbolunda saygın görünen, adam zannettiğimiz figürlerin birçoğunun aslında hokkabaz olduğunu yıllardır ifade ettim. Üstelik Terim de Aysal da beni son yıllarda defalarca mahkemeye verdiler. Şimdi her ikisi de aynaya baksın, kimin yalancı olduğuna karar versinler.