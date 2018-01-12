Bu oyunda yeri yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, Antalya
'da Tivibu Spor'a konuştu. İşte Kocaman'ın dikkat çeken sözleri:
Valbuena'nın neden yedek kaldığına ilişkin değerlendirmesi...
Burası bir orkestra ve aynı müziği çalmak zorundayız. Özgürlük denen şey, diğerlerinin özgürlüklerini kısıtlamadan yaşamaktır.
Herkes kendi enstrümanını en iyi şekilde çalsın ama aynı müziği yapalım. Valbuena da buna dâhil, mesele bu kadar basit.
Ozan Tufan'ın durumuna ilişkin değerlendirmesi...
Büyük konuşmayı seven birisi değilim, hayatta her şey olur ama sezonun ikinci yarısında Ozan Tufan
, benim kafamda ve planlamamda yok; ki bu doğru ya da yanlış olabilir ama kafamda yeri yok. Ozan bir yere giderek bunun yanlış olduğunu gösterebilir. İşi uzatmaktansa onun için de bir karar almış olduk. Bundan bir sürü anlam üretip bir şeyler çıkarmaya çalışmanın anlamı yok. Yoksa öbür türlü bu mevzu çok daha fazla uzayacak.
EN BÜYÜK RAKİBİMİZ BAŞAKŞEHİR
?
Şampiyonluk yolundaki rakiplere ilişkin değerlendirmesi...
Son 3 sezonun puan dağılımına baktığımızda, toplam puanda Başakşehir, hep ilk üçün içerisinde. Tecrübe dediğimiz şey biraz daha uzunluğu barındırabilir ama son dönemlerde zirvede kalmanın zorluklarını yaşayarak bu işi öğreniyorlar. Uzun zamandır aynı takımla beraber olan bir hoca, son derece güçlü bir başkan ve mali sorunların dışında bir kulüp... Arda Turan
ile bile ilgilenebiliyorlar. Dolayısıyla ciddi, hatta en ciddi rakibimiz gibi duruyor Başakşehir.
Oyun stratejisine ilişkin değerlendirmesi...
Temel amacım Fenerbahçe'nin 'üçüncü bölge' takımı olması.
Çok üzgünüm ama ülkemizde doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş. Artık sadece hücum futbolu yok, sadece savunma futbolu da yok. Büyük takım olmaya öykünenlerin dünyasında böyle sıfatlar yok. Hücum yaparken savunma, savunma yaparken de hücum prensipleri vardır.
Rakipten top almadan hücum edemezsin, bunun için de çaba lazım. Sadece çaba da yetmiyor. Doğru pozisyon almak, yerleşmek, oynamak lazım. Eğer büyük takımsan, aldığın topu da kolay vermeyeceksin.