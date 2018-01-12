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'a, 'den 15 milyon Euro'luk teklif

'un forvet oyuncusu ’a, ’in takımından teklif geldiği öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 13:45 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 14:00
Burak Yılmaz'a, Çin'den 15 milyon Euro'luk teklif

Bordo-mavili kulübün sezon başında 'in takımından 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , sezonun ilk yarısında 14 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

ÇİN'DEN 15 MİLYON EURO

'de gol krallığı yarışında da zirveye ortak olan 32 yaşındaki forvet oyuncusuna, Çin'in takımından 15 milyon Euro'luk teklif geldiği kaydedildi.

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YÖNETİM VE TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Yönetimin bu teklife karşı vereceği yanıt camiada da merak uyandırırken, sosyal medya üzerinde taraftarlar da satılıp satılmaması konusunda ikiye bölündü. Burak Yılmaz ise, Beijing Guoan'dan 'a i sürecinde ailesel sebeplerinden dolayı Çin'den ayrılmak istediğini belirtmişti.

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Burak Yılmaz'a, Çin'den 15 milyon Euro'luk teklif
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