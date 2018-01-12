Cenk Tosun Türk futbolcular için amatör diyenlere cevap verecek!

Futbol hayatına Almanya'da başlayıp Türkiye'de Fenerbahçe
ve Bursaspor gibi kulüplerin formasını terleten Erol Bulut, Abdullah Avcı
'yla Başakşehir
'in yükselişinde kilit isimlerden biriydi. Şimdilerde Evkur Yeni Malatyaspor
'un teknik patronu olan 42 yaşındaki Bulut, SABAH
'ın sorularına cevap verdi. İşte genç hocanın açıklamaları…
Yepyeni bir kariyere, Yeni Malatya ile başladınız... Nasıl bir ilk yarı geçti?
Futbolu bıraktıktan sonra 2012'de Kartalspor'da yardımcılığa başladım. Herkesten bir şeyler kapmak istedim. Kendi vizyonumu oluşturdum. Başakşehir'de antrenmanların bazı bölümlerinde takımı ben yönettim.
Abdullah Avcı beni bu şekilde özgüvenli hale getirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi kendi takımım var ve bildiklerimi burada uyguluyorum.
LİGDE HEDEFİMİZ 8-12 ARASI
Malatyaspor'un sezon sonu hedefi nedir?
Elimizdeki mevcut kadroyla, 8
ile 12'ncilik arasında bir yer hedefimiz
var. Tabii ki bu gelecek transferlere
de bağlı. Şimdi üçüncü olurum,
beşinci olurum deyip uçmamıza gerek
yok. Doğruyu görmemiz lazım. 27
puanda olsak herkes Şampiyonlar Ligi'nden
bahsederdi. Ama ben yine 8-12
diyecektim. Çünkü gerçek bu. Elimdeki
malzemeyi biliyorum. Benim dışımda
çok fazla kişi bu takımı devralmazdı
diye düşünüyorum. Takıma verebileceklerimden
geri atmadım, güzel bir
ekip ruhu ortaya çıktı.
Cenk Tosun transferini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Helal olsun diyorum... Cenk'i
Frankfurt'ta oynadığım dönemden
beri tanıyorum. Çok çalışkan bir
futbolcu, hep kendini geliştirmek istiyor.
Babasını ailesini tanırım. Gaziantep'teki
haliyle şu anki haline bakarsanız,
zaten durum ortada. Bazı kardeşlerimiz gitti, profesyonelliğin 'P'sini gösteremedi.
Ondan sonra
Avrupa'da herkes "Türk futbolcusu
amatör" diyor. Bunu dedirtmemek
lazım. İnşallah başarılı olsun ki diğerler
isimlere de kapı açılsın.
İleride Üç Büyük takımdan birisini çalıştırma hedefi var mı?
Eski bir futbolcu olarak, teknik direktörlüğe
başladıysan böyle bir hedefin
olması lazım. Eğer yoksa zaten başlama.
Kesinlikle böyle bir hedefim var
ama ilk amacım Yeni Malatyaspor'u
bir yerlere getirmek. Sonrasında her
hoca büyük takım hocası olmak ister.
EROL'UN MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMASI GARİP!
Erol Erdal Alkan'ın Hollanda İkinci Ligi'nden Milli Takım'a gelmesine nasıl bakıyorsunuz?
Benim eski öğrencimdi Elazığspor'da... Aslında iyi özellikleri vardı. Ben gittikten sonra birkaç maç oynamış. Ama yeterince şans bulamadı orada. Oynamazsan gelişmen çok zor genç oyuncuyken... Ama Hollanda İkinci Ligi'nden Milli Takım'a çağrılması gerçekten garip. Doğru değil, neden? Türkiye'de bu kadar stoper varken onu almak bence doğru değil. Sadık iyi bir seviyeye geldi. Ayaklarını da iyi seviyeye getirirsek, A Milli Takım'a seçilebilir.
?LİGDEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞINI NASIL GÖRÜYORSUNUZ?
Herkes birbirine çok yakın. Üç Büyükler ve Başakşehir'in şansları eşit. Belki aralarına Trabzonspor girebilir. Oyun olarak Başakşehir ve Beşiktaş diğer takımlardan daha farklı.
HERKES PEP DER, BENİM İDOLÜM ALLEGRİ!
Türkiye'de eski futbolcular tepeden inme hoca olmak istiyor. Bunu neye bağlıyorsun?
Tepeden inme teknik direktörlüğe
başlamak çok yanlış.
Pro Lisans'ı boşuna vermiyorlar.
Herkesin hedefi erkenden
başarı yakalayıp tepeye çıkmak.
Ama hocalık eğitimi önce
kendini hazırlamak, bunu kimse
düşünmüyor. Şu an herkes Pep Guardiola, Conte ve Mourinho'yu söyler.
Ama benim örnek
aldığım teknik direktör Juventus'un
hocası Allegri... 3-5-2
sistemi üzerine sadece 2 yıl çalıştım.
Bu sistemin en iyi uygulayıcılarından...
EMRE BELÖZOĞLU KEŞKE BİZDE OLSA
Arda Turan, Başakşehir'de oynar mı?
Oynar ve büyük güç katar. İnşallah gider. Hep büyük takıma gidecek diye bir kaide yok. Başakşehir de çok iyi bir konuma geldi.
Medipol Başakşehir'e giden düzeliyor, oradaki büyü nedir?
Tek sebep takım oyunu... Belki şu an takım mesafesi uzadı ama pas kalitesi çok daha iyi durumda geçmişe göre.
Emre, Fenerbahçe'den ayrıldığında, Başakşehir teknik heyeti olarak kutlama yaptınız mı?
Bize geleceği kesin değildi ama geldiği zaman gerçekten çok sevindirdi. Zaten gelir gelmez kattığı kalite ortada. Emre gibi oyuncuyu kim takımında istemez? Bıraksınlar Emre'yi hemen Malatyaspor'a alayım. Öyle bir tecrübesi var ki, topu nereden alacağını nereye vereceğini artık ezberlemiş. Etrafındaki oyuncuların da performansını artırıyor, çok iyi yönlendiriyor.