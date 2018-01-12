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Kayserispor'dan Canberk, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Alperen ve Osmanlıspor'dan Hasan ile sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi , Konyasporlu golcü inde de muradına erdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 12:03
Patrick Eze Denizlispor'da

Yeşil-siyahlılar uzun süredir görüşme halinde olduğu 25 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiraladı. Resmi sözleşmeye imza atan Nijeryalı forvet, Antalya kampına katılıp, teknik ekip ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Konyaspor'la 7 maça çıkan ve 2 kez fileleri sarsan Patrick Eze, 'da başarılı bir ikinci yarı geçireceğini söyledi. Fildişi Sahilleri'nde Africa Sports takımında futbola başlayan deneyimli golcü, Sırbistan'da Rad Belgrad, Napredak ve Mladost formalarını giydikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Fujairah SC ile Suudi Arabistan ekibi Al Qadisiyah'ta top koşturdu. spor'da çalışmalarının süreceği öğrenildi.

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Patrick Eze Denizlispor'da
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