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İngiltere 'u konuşuyor

Everton'ın yeni transferi , Premier Lig'deki ilk maçında Tottenham'a karşı mücadele etti. Cenk'in takımı, maçtan 4-0 yenik ayrıldı. Peki İngiliz basını Cenk Tosun'un performansını nasıl buldu. İşte İngiliz basınındaki Cenk yorumları...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 14:09 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 14:13
İngiltere Cenk Tosun'u konuşuyor

İngiltere Premier Lig mücadelesinde Everton, Tottenham karşısında sahadan 4-0 mağlup ayrılsa da milli futbolcu Cenk Tosun, ilk maçındaki performansıyla izleyenlerin ve Ada basınının beğenisini kazandı.

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İngiltere Cenk Tosun'u konuşuyor
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