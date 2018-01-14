İngiltere Cenk Tosun'u konuşuyor

Everton'ın yeni transferi Cenk Tosun, Premier Lig'deki ilk maçında Tottenham'a karşı mücadele etti. Cenk'in takımı, maçtan 4-0 yenik ayrıldı. Peki İngiliz basını Cenk Tosun'un performansını nasıl buldu. İşte İngiliz basınındaki Cenk yorumları...
Giriş Tarihi: 14.1.2018 14:09Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 14:13
İngiltere Premier Lig mücadelesinde Everton, Tottenham karşısında sahadan 4-0 mağlup ayrılsa da milli futbolcu Cenk Tosun, ilk maçındaki performansıyla izleyenlerin ve Ada basınının beğenisini kazandı.