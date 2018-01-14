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Sow: " maçında..."

’un 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı , eski takımı ile oynayacağı maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 14:30
Sow: Fenerbahçe maçında...

Yeşil-beyazlı kulübün Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı eski li oyuncu , yarın Özlüce Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza atacak. 2011-2015 ve 2016-2017 sezonlarında Fenerbahçe'de forma giyen Sow, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada eksi takımı ile oynayacağı maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Tekrar Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Sow, şu ifadeleri kullandı:

" için elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Taraftarlarımıza her şey için çok teşekkür ederim. Bana büyük destek verdiler. Çok gol atmayı hedefliyorum. Fenerbahçe karşısında da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gol için bir rakam veremiyorum ancak sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım."

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Sow: "Fenerbahçe maçında..."
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