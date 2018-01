Allah yolunu açık etsin

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Antalya 'da düzenlenen kahvaltıda şampiyonluk yarışı, transfer çalışmaları ve gündemle alakalı sorulara yanıt verdi. Gazetecilerin, Başakşehir 'in Barcelona'dan kiraladığı eski Galatasaraylı Arda Turan 'ın transferiyle ilgili görüşünü sorduğu tecrübeli çalıştırıcı, Milli Takım'da gerginlik yaşadığı yıldız oyuncu ile ilgili, "" demekle yetindi.Sol bek transferinde gündemde olan Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'ın transferinin zora girdiğini aktaran deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bekeksik dedik. Asamoah'ın gelme ihtimalininyüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var. Bu işlerbelli olmaz.Emek olmadan yemek olmaz. Sadecesahada takım olunmaz.Her zaman kazanmayaoynayacağız. Takımdaki oyuncularıkazanmak da önemli.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün teknik direktör Fatih Terim ile birlikte Antalya kampını takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, "" dedi. Başkan adaylarından Mustafa Cengiz'in listesinde sadece iki kişiyi tanıdığını anlatan Özbek, "" diye konuştu.Dursun Özbek, Terim'in gelişinden sonra taraftarların yoğun bir kombine talebinde bulunduğunu da dile getirerek, "" diyerek sözlerini tamamladı.Başkan Dursun Özbek, sabah Antalya'daki kahvaltıdan sonra İstanbul'a dönüp Kalamış'taki sosyal tesislerde kulüp üyeleriyle buluştu. 20 Ocak'taki seçime rağmen transferde hız kesmediklerini ve aynı hızla çalıştıklarını belirten Başkan Özbek, Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın sorulması üzerine ise "Arda bizim evladımız. Transferinde ekonomik sebepler ağır basmıştır. Ekonomik sebepler nedeniyle Başakşehir'i tercih etmiştir. Dolayısıyla hayırlı olsun, umarım başarılı olur" şeklinde konuştu.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün Antalya'da takımın kamp yaptığı otele gider gitmez teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Sportif A.Ş'de göreve getirilen Serdar Güzelaydın'ın da katıldığı zirvede sol bek ihtiyacını bir kez daha tekrarlayan Terim'in, "" dediği öğrenildi.Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir irtibat yok. Carole'ün dönmesi şu an için söz konusu değil. Transfer için hiçbir oyuncuyla temasa geçmedik. İsteğimiz olursa yönetimler ile temas kurarız.Fernando'nun sakatlığı iyiye gidiyor. Koşulara başlayacak. Umduğumuzdan erken gelebilir. Kayserispor maçına yetiştirmek güzel olurdu ama zor görünüyor.Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz... Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız.Gelişimiz çok ani oldu. Gelir gelmez de maçlar vardı. Orayı iyi geçmek yarış için önemliydi. Proje ve mental olarak pek çok şey değişti. Mekanın tanıdık ve bizim oluşu avantajımız. İşleri kolaylaştırıyor. Bir sıkıntımız yok. Oyuncuları izliyorsunuz. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız.Fikstüre bakarsak her takımla oynuyorsunuz. Sahada gereğini yaparsanız herkesle her yerde oynarsınız. İyi takım her yerde kazanır ya da kazanmaya oynar. Fikstür çok önemli değil. Önemli olan her zaman en iyisini yapmaya çalışmaktır.Fatih hoca, teklifi 4 dakikada kabul etti ve takımın başına geçti.Galatasaray'da seçimler bayram gibidir. Gerilim söz konusu değil.İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Takımda hiçbir sorun yok.