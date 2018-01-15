Allah yolunu açık etsin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, Antalya
'da düzenlenen kahvaltıda şampiyonluk yarışı, transfer
çalışmaları ve gündemle alakalı sorulara yanıt verdi. Gazetecilerin, Başakşehir
'in Barcelona'dan kiraladığı eski Galatasaraylı Arda Turan
'ın transferiyle ilgili görüşünü sorduğu tecrübeli çalıştırıcı, Milli Takım'da gerginlik yaşadığı yıldız oyuncu ile ilgili, "Vallahi benim kimseyle bir derdim yok. Geçmiş, yaşanmış mevzulara zamanımız da yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin
" demekle yetindi.
Sol bek transferinde gündemde olan Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'ın transferinin zora girdiğini aktaran deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:
EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ
Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek
eksik dedik. Asamoah'ın gelme ihtimalinin
yüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var. Bu işler
belli olmaz. Devre arası transferleri zor olur. İşin teknik yanı kadar ekonomik yanı da bizim için çok önemli.
Emek olmadan yemek olmaz. Sadece
sahada takım olunmaz. Dışarıda da bütünleşmek gerek. İyi bir takım olduktan sonra her yerde kazanırsınız.
Her zaman kazanmaya
oynayacağız. Takımdaki oyuncuları
kazanmak da önemli. Bu kamp takıma iyi geldi. Bazı oyuncuların ikinci yarıda çok değişik performansları olacak.
İMZA TOPLAYANLAR TÜYDÜ!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
dün teknik direktör Fatih Terim ile birlikte Antalya kampını takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, "Mayıs'tan Eylül'e kadar imza toplayanların hepsi tüydü
" dedi. Başkan adaylarından Mustafa Cengiz'in listesinde sadece iki kişiyi tanıdığını anlatan Özbek, "Mustafa Bey'i tebrik ediyorum, adaylığını koydu. Seçimi savunanlardan daha iyi Galatasaraylı bence. Diğer arkadaşlar da şapkalarını önlerine koyup düşünsün. Lafla peynir gemisi yürümez. Görev geldiğinde hiçbiri ortada yok
" diye konuştu.
Dursun Özbek, Terim'in gelişinden sonra taraftarların yoğun bir kombine talebinde bulunduğunu da dile getirerek, "Bir yere geldik ve durduk. Şu anki taleplere karşı satışları durdurduk
" diyerek sözlerini tamamladı.
ARDA'DA EKONOMİK NEDENLER AĞIR BASTI
Başkan Dursun Özbek, sabah Antalya'daki kahvaltıdan sonra İstanbul'a dönüp Kalamış'taki sosyal tesislerde kulüp üyeleriyle buluştu. 20 Ocak'taki seçime rağmen transferde hız kesmediklerini ve aynı hızla çalıştıklarını belirten Başkan Özbek, Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın sorulması üzerine ise "Arda bizim evladımız. Transferinde ekonomik sebepler ağır basmıştır. Ekonomik sebepler nedeniyle Başakşehir'i tercih etmiştir. Dolayısıyla hayırlı olsun, umarım başarılı olur" şeklinde konuştu.
KAMPTA TRANSFER ZİRVESİ: ŞARTLAR UYARSA ALALIM
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün Antalya'da takımın kamp yaptığı otele gider gitmez teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Sportif A.Ş'de göreve getirilen Serdar Güzelaydın'ın da katıldığı zirvede sol bek ihtiyacını bir kez daha tekrarlayan Terim'in, "Eğer şartlar uygunsa transfer yapalım. Öncelikle bir sol bek alalım. Takıma çabuk adapte olacak, hesaplı, bütçeye uygun futbolcular üzerinde yoğunlaşalım. Eğer olmazsa takım içindeki alternatifleri değerlendireceğiz
" dediği öğrenildi.
EMRE VE OZAN'LA İRTİBATIMIZ YOK!
Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir irtibat yok. Carole'ün dönmesi şu an için söz konusu değil. Transfer için hiçbir oyuncuyla temasa geçmedik. İsteğimiz olursa yönetimler ile temas kurarız.
Fernando'nun sakatlığı iyiye gidiyor. Koşulara başlayacak. Umduğumuzdan erken gelebilir. Kayserispor maçına yetiştirmek güzel olurdu ama zor görünüyor.
Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz... Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız.
MEKAN TANIDIK SIKINTI OLMAZ
Gelişimiz çok ani oldu. Gelir gelmez de maçlar vardı. Orayı iyi geçmek yarış için önemliydi. Proje ve mental olarak pek çok şey değişti. Mekanın tanıdık ve bizim oluşu avantajımız. İşleri kolaylaştırıyor. Bir sıkıntımız yok. Oyuncuları izliyorsunuz. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız.
Fikstüre bakarsak her takımla oynuyorsunuz. Sahada gereğini yaparsanız herkesle her yerde oynarsınız. İyi takım her yerde kazanır ya da kazanmaya oynar. Fikstür çok önemli değil. Önemli olan her zaman en iyisini yapmaya çalışmaktır.
SERDAR GÜZELAYDIN:
Fatih hoca, teklifi 4 dakikada kabul etti ve takımın başına geçti.
DURSUN ÖZBEK:
Galatasaray'da seçimler bayram gibidir. Gerilim söz konusu değil.
FATİH TERİM:
İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Takımda hiçbir sorun yok.