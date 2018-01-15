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maçında Sow’umu yaparım!

Özellikle röveşata golleriyle sarılacivertlilerin gönlünde taht kuran Senegalli’den eski takımına gözdağı

Giriş Tarihi: 15.1.2018
Fenerbahçe maçında Sow’umu yaparım!

Bursaspor'un Al Ahli'den 6 aylığına kiraladığı , dün kulübün televizyonunda soruları yanıtladı. 2 ayrı dönemde toplam 5 sezon forması ile 'de mücadele eden 31 yaşındaki Senegalli golcü, yeniden Türkiye'de olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bursaspor için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını vurgulayan Sow, "Çok gol atmayı hedefliyorum. Fenerbahçe karşısında da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gol için bir rakam veremiyorum ancak sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

14.00'TE İMZALIYOR
Bursaspor'un Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ahli'den 6 aylığına kiraladığı Senegalli golcü Moussa Sow, bugün resmi sözleşmeye imza atacak.

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Fenerbahçe maçında Sow’umu yaparım!
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