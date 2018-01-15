Fenerbahçe maçında Sow’umu yaparım!

Bursaspor'un Al Ahli'den 6 aylığına kiraladığı Moussa Sow, dün kulübün televizyonunda soruları yanıtladı. 2 ayrı dönemde toplam 5 sezon Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de mücadele eden 31 yaşındaki Senegalli golcü, yeniden Türkiye'de olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bursaspor için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını vurgulayan Sow, "Çok gol atmayı hedefliyorum. Fenerbahçe karşısında da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gol için bir rakam veremiyorum ancak sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

14.00'TE İMZALIYOR

Bursaspor'un Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ahli'den 6 aylığına kiraladığı Senegalli golcü Moussa Sow, bugün resmi sözleşmeye imza atacak.