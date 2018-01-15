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Tuzlaspor karşısında rahat kazandı

, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 19:32 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 19:56
Galatasaray Tuzlaspor karşısında rahat kazandı

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren sarı-kırmızılılar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 13 puan ve averajla 16'ncı sırada tamamlayan Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların gollerini 1. dakikada Bafetimbi Gomis, 8. dakikada serbest vuruştan , 11. ve 12. dakikalarda Garry Rodrigues ve 41. dakikada Jason Denayer kaydetti.

Galatasaray: 5 - Tuzlaspor: 0

Stat: Sueno Hotel

Hakemler: Emre Kargın, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık

Galatasaray: Muslera (Dk. 46 Carrasso), Mariano (Dk. 46 Linnes), Maicon (Dk. 46 Ahmet Çalık), Denayer (Dk. 46 Serdar Aziz), Hakan Balta (Dk. 46 Latovlevici), Ndiaye (Dk. 46 Koray Günter), Selçuk İnan (Dk. 46 Donk), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Belhanda) Sinan Gümüş (Dk. 46 Feghouli-Dk. 77 Eren Derdiyok), Rodrigues (Dk. 46 ), Gomis

Tuzlaspor: Bora Sevim, Lider Koç, Tuna Üzümcü, Can Demir Aktav, Bülent Uzun, Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 60 Hakan Gökçek), Emre Keleşoğlu, Gökcan Kaya (Dk. 46 Hüseyin Atalay), Sadık Baş (Dk. 77 Ercan Aygün), Berat Ali Genç (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Mehmet Çakır

Goller: Dk. 1 Gomis, Dk. 8 Selçuk İnan, Dk. 11 ve 12 Rodrigues, Dk. 41 Denayer ()

Sarı kart: Dk. 75 Feghouli (Galatasaray)

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Galatasaray Tuzlaspor karşısında rahat kazandı
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