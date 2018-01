Ne olursan ol yine gel

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Kulübü, sezon başında oluşturduğu, 'Come to Beşiktaş' sloganının yeni iletişim kampanyasını tanıttı. Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan kulüp başkanı Fikret Orman , 'Come to Beşiktaş' sloganını tüm dünyaya yaymak istediklerini belirterek, "" diye konuştu.Bu sloganı ikonik bir marka haline getirmek istediklerini dile getiren Orman, "" dedi.Fikret Orman, kulüp olarak reklamın yanı sıra başka dillerde yapılan dergi ve sosyal medya hesaplarıyla tüm ülkelerde yayılacaklarını anlatarak, "" ifadesini kullandı.SABAH Gazetesi Muhabiri Fatih Doğan'ın, "Başkanım 'Ne olursan ol gel' diyorsunuz ama son zamanlarda daha çok 'Bonservissiz gel' diyorsunuz" şeklindeki yorumuna çok gülen Fikret Orman, "O da bir gelme biçimi bizim için. Bir bedel ile gelme, kalpten gel diyoruz" karşılığını verdi.Samsun'daki Süper Kupa maçında çıkan olayları da anımsatan Orman, "Herkesin aklında kavgalar, bıçaklar, sahaya girenler kaldı. O zaman da söyledim, keşke bu maçı Bakü'de, Endonezya'da oynasaydık" dedi.Pazar günü İstanbul'da ailesiyle birlikte bir restorana yemeğe giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, mekanda sürpriz iki isimle karşılaştı. Önce Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ı gören Orman, milli oyuncunun yanına giderek "Hayırlı olsun" dedi ve başarı dileğinde bulundu. Masasına geçmek için ilerleyen Fikret Orman, bu kez de Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın aynı yerde yemek yediğini gördü. Tecrübeli çalıştırıcının hatırını soran Beşiktaş Başkanı, ikinci yarı için ona da başarı diledi.Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait sözün İngilizce ifadelerle yer aldığı reklamda Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yanı sıra Atiba, Pepe ve Quaresma da yer aldı. Beşiktaş yönetiminin, Everton ile görüşerek reklamın Cenk'in gidişinden önce çekildiğini bildirdiği ve görüntülerinin yayınlanması için izin aldığı ifade edildi.