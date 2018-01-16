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Ne olursan ol yine gel Siyah-beyazlılar, “Come to Beşiktaş” sloganının yeni iletişim kampanyasını tanıttı. Mevlana Celaleddin Rumi’nin sözünden yola çıkılarak hazırlanan reklam birçok ülkede yayınlanacak. Başkan Orman, marka değerini yükseltmek için çalışmaların süreceğini söyledi

Giriş Tarihi: 16.1.2018