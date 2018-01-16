Beşiktaş Kulübü, sezon başında oluşturduğu, 'Come to Beşiktaş' sloganının yeni iletişim kampanyasını tanıttı. Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan kulüp başkanı Fikret Orman
, 'Come to Beşiktaş' sloganını tüm dünyaya yaymak istediklerini belirterek, "Taraftarın bulduğu bir transfer sloganıydı, 'Come to Beşiktaş.' Bunu önemli bir proje haline getirdik ve tüm dünyada yaymaya başladık. Yaklaşık 1.2 milyar kişiye ulaştık
" diye konuştu.
KOLLARIMIZ HERKESE AÇIK
Bu sloganı ikonik bir marka haline getirmek istediklerini dile getiren Orman, "Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese kollarımızı açtığımızı göstermeye çalıştık. Buna da Mevlana'nın sözünün ışık tutacağını düşündük. 'Gel gel ne olursan ol yine gel. Bin kere tövbeni bozsan yine gel' diyerek hazırladık kampanyayı. Kollarımız herkese açık. 2020'ye geldiğimizde hedefimiz 100 milyon Beşiktaş taraftarı
" dedi.
1 MİLYON LİRA HARCANACAK
Fikret Orman, kulüp olarak reklamın yanı sıra başka dillerde yapılan dergi ve sosyal medya hesaplarıyla tüm ülkelerde yayılacaklarını anlatarak, "Azerbaycan, Irak, Abu Dabi, Mısır, Cezayir ve Dubai gibi yerler başta olmak üzere tüm dünyaya yayacağız bunu. Devletten bir beklentimiz de talebimiz de olmadı. Tahmin ediyorum 1 milyonun üzerinde para harcayacağız. Marka değerini ne kadar yükseltebilirsek o kadar büyük etki yapacağını düşünüyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum
" ifadesini kullandı.
BONSERVİSSİZ GEL!
SABAH Gazetesi Muhabiri Fatih Doğan'ın, "Başkanım 'Ne olursan ol gel' diyorsunuz ama son zamanlarda daha çok 'Bonservissiz gel' diyorsunuz" şeklindeki yorumuna çok gülen Fikret Orman, "O da bir gelme biçimi bizim için. Bir bedel ile gelme, kalpten gel diyoruz" karşılığını verdi.
KEŞKE ENDONEZYA'DA OYNASAYDIK!
Samsun'daki Süper Kupa maçında çıkan olayları da anımsatan Orman, "Herkesin aklında kavgalar, bıçaklar, sahaya girenler kaldı. O zaman da söyledim, keşke bu maçı Bakü'de, Endonezya'da oynasaydık" dedi.
İKİNİZE DE BAŞARILAR
Pazar günü İstanbul'da ailesiyle birlikte bir restorana yemeğe giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, mekanda sürpriz iki isimle karşılaştı. Önce Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ı gören Orman, milli oyuncunun yanına giderek "Hayırlı olsun" dedi ve başarı dileğinde bulundu. Masasına geçmek için ilerleyen Fikret Orman, bu kez de Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın aynı yerde yemek yediğini gördü. Tecrübeli çalıştırıcının hatırını soran Beşiktaş Başkanı, ikinci yarı için ona da başarı diledi.
CENK TOSUN DA REKLAMDA...
Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait sözün İngilizce ifadelerle yer aldığı reklamda Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yanı sıra Atiba, Pepe ve Quaresma da yer aldı. Beşiktaş yönetiminin, Everton ile görüşerek reklamın Cenk'in gidişinden önce çekildiğini bildirdiği ve görüntülerinin yayınlanması için izin aldığı ifade edildi.