Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Östersunds İsveç’te yılın takımı seçildi

İsveç’te yılın takımı seçildi

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ı eleyerek dikkat çeken , İsveç’te yılın takımı seçildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 12:03
Östersunds İsveç’te yılın takımı seçildi

Her yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen spor galasında yılın futbol takımı seçilirken, ekibin İngiliz çalıştırıcısı Graham Potter ise yılın antrenörü ödülünü aldı.

Son yıllarda İsveç futbolunda büyük bir çıkış yapan Östersunds, bu sezon İsveç Kupası'nı müzesine götürürken, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplarda başarılı sonuçlar alarak son 32 takım arasına kaldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı saf dışı bırakarak dikkat çeken Östersunds, Son 32 Turu'nda Arsenal ile eşleşti. Potter'in öğrencileri, tamamlanan İsveç Ligi'ni ise 5. sırada bitirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Östersunds İsveç’te yılın takımı seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN