Aslan’ı izlemek M.City’den pahalı

Türkiye standartlarında oldukça pahalı olduğu dikkat çeken şampiyon adayı takımların bilet fiyatları, Avrupa standartlarında dahi dev kulüpleri geride bırakacak kadar yüksek… UEFA'nın hazırladığı Benchmark 2017 Raporu, bu durumu gözler ��nüne serdi. Rapora göre Galatasaray ortalama 54.8 Euro'luk (yaklaşık 255 TL) bilet fiyatıyla Avrupa'nın en pahalı bilet fiyatına sahip sekizinci ekibi oldu. Bu fiyat 46 Euro'luk bedeliyle Premier Lig lideri Manchester City, 38 Euro'luk fiyatıyla İtalya şampiyonu Juventus, 37 Euro'yla Tottenham, 35 Euro ile Roma ortalama bilet fiyatını geride bırakıyor. beşiktaş ve f.bahçe İLK 20'de Türkiye'nin diğer önde gelen kulüpleri de pahalılıkta Galatasaray'ı aratmadı. Fenerbahçe 34 Euro ile listenin 16'ncı, Beşiktaş ise 33 Euro ile 18'inci sırasında yer alıyor. Kıtada en pahalı ücrete maç izleyen ise Arsenal taraftarı... 80 Euro'luk ortalama bilet fiyatıyla Topçular dudak uçuklatırken, onları Chelsea, Real Madrid ve Liverpool izliyor. Toplam bilet satışında ise Türkiye ilk 10'a giremezken, Premier Lig, Championship ve League One ile İngiltere'nin 3 ligini bu listeye sokabilmesi dikkat çekiyor.

CİMBOM GELİRDE 27'NCİ

UE FA'nın yayınladığı kapsamlı raporda Galatasaray, gelirleriyle ilk 30'a girmeyi başaran iki takımdan birisi oldu. 159 milyon Euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar, 2015 yılına göre kaydettiği yüzde 7 artışla Avrupa'da 27'nci sırayı aldı. Fenerbahçe ise yüzde 37 artışla 149 milyon Euro'yu gördü ve 29'unculukta yer aldı. UE FA raporu 2016 gelirlerine göre hazırlandığı için bu sene çıkış yakalayan Beşiktaş, listede kendine yer bulamadı.

10 GÜNLÜK KAMP BİTTİ

Galatasaray, Antalya'nın Belek beldesindeki 10 günlük ara dönem kamp çalışmalarını dün yaptığı son antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı idmanın ardından sarı-kırmızılılar, akşam özel uçakla Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile oynayacağı karşılaşma için İzmir'e gitti.

G.SARAY A SPOR'DA TUR ARAYACAK

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün deplasmanda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki ilk maçı Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün (2) golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj yakalamıştı. Galatasaray, rövanşta rakibine iki farklı yenilse de turu geçen taraf olacak. Bucaspor- Galatasaray karşılaşması, saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Maçı Serkan Tokat yönetecek.