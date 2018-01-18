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: Takıma saygısızlık yaptılar

Trabzonspor Teknik Direktörü , Sosa ve Esteban’dan, Yusuf ve Abdülkadir’e, kariyer hedeflerinden Beşiktaş’ta forma giydiği eski günlere kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 12:20
Rıza Çalımbay: Takıma saygısızlık yaptılar

Trabzonspor'un başına geçtikten sonra Karadeniz temsilcisine iyi bir ivme kazandıran , takımdaki son durumlarla ilgili konuştu. Özellikle geldikleri dönemden itibaren altyapıyla çok ilgilenemediklerini belirten Çalımbay, "Kampta 1461'le maç yaptık. Ben geldiğimde bir krizin içine geldim. Saha içi ve dışında o kadar çok problem var ki. Bunları çözmek için uğraşırken, 1461'le, U21'le fazla ilgilenemedim. Ama önümüzdeki yıl altyapıyla ilgileneceğiz, daha fazla iş yapacağız. Sezon başında gelmediğimiz için plan program yapamadık dedim. Bu da bunların içinde" diye konuştu.

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Rıza Çalımbay: Takıma saygısızlık yaptılar
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