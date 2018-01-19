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Adebayor'un Wenger ve nefreti!

'in yıldız futbolcusu , eski hocası hakkında sert konuştu. Togolo golcü, ayrıca 'dan da nefret ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 19.1.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 12:57
Adebayor'un Wenger ve Arsenal nefreti!

'in dünyaca ünlü futbolcusu , Nijerya'da yayım yapan bir internet sitesinde yayımlanan demecinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Togolu golcü, 'de oynadığı dönemde birlikte çalıştığı 'i yalancılıkla suçlarken Arsenal kulübüne karşı olan nefretini de gizlemedi.

Adebayor, Topçular'dan ayrılmadan evvel Wenger ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak "Bana 'Ya gidersin ya da takımda kalıp oynamazsın' dedi." ifadelerini kullandı.

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NEFRET EDİYORUM!

33 yaşındaki golcü oyuncu 'e transfer oluşunun ertesi günündeyse Wenger'in basın toplantısında kendisi için "Daha çok para istedi ve kendi isteğiyle ayrıldı." şeklinde konuştuğunu ve o gün bugündür Arsenal'dan nefret ettiğini söyledi.

Başakşehir'in santrforu, 2011'de 'de beraber çalıştıkları içinse "O, hep sevdiğim ve daima seveceğim bir teknik adam. Şimdiye dek rastladığım en dürüst menajer." yorumunu yaptı.



Adebayor, Manchester City formasıyla Arsenal'a karşı oynadığı maçta attığı golün ardından gösterdiği sevinç nedeniyle tribünlerden gelen yabancı maddelerin hedefi olmuştu. (Fanatik)

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Adebayor'un Wenger ve Arsenal nefreti!
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