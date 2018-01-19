Beşiktaş, İstanbulsporlu Zeki Çelik'in Transferini Bitiriyor

Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bir yandan golcü transferi için görüşmelerini devam ettiren Beşiktaş yönetimi, iç transferde de somut adımlar atmaya devam ediyor. Beşiktaş, İstanbulspor'da forma giyen genç sağ bek Zeki Çelik'in transferinde bir adım öne geçti.

İstanbulspor'da forma giyen 22 yaşındaki başarılı sağ bek oyuncusu Zeki Çelik'in transferinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş yarışırken, bu futbolcu için şu ana kadar en ciddi teklif siyah beyazlılardan geldi.

BEŞİKTAŞ SONA YAKLAŞTI

Futbol Arena'nın haberine göre; genç futbolcunun transferinde rakiplerinin bir adım önüne geçen Beşiktaş'ta önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanma ihtimali yüksek. Siyah beyazlılar bu transferde sona doğru yaklaştı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İSTANBULSPOR'DA KALMASINI İSTİYOR

Beşiktaş yönetimi 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Zeki Çelik'i transfer etmesi halinde bu futbolcunun sezon sonuna kadar İstanbulspor'da kalmasını ve düzenli forma giyerek hazır durumda olmasını istiyor.

Kaynak: Futbol Arena