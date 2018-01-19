Türkiye’nin eksiği yok!

Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı İsla, kulüp televizyonunda '1'e 1" programında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte öne çıkan bölümler:

¦ İstanbul'un hiçbir şehri kıskanmasına sebep olacak bir durum yok. Gerçekten üst düzey bir şehir.

¦ Türkiye'ye futbol olarak bakarsak, dünya futbolunda bulunduğu konum, hak ettiği konum değil. Çünkü Türkiye'nin futbol olarak hiç kimseden eksik kalır bir yanı yok.

¦ Dünyanın üst düzey takımları İngiltere, İtalya, İspanya'da. Türkiye'ye bakıyorsunuz F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray'ın hiç kimseden geri kalır yanı, kimseyi kıskanacak durumu yok.

¦ Copa America finalini unutamam. Penaltılarla kazanmıştık. Yaptığım ilk şey soyunma odasına gidip ailemi aramak oldu. "Anne biz bir kez daha kazandık, bir kez daha Messi'yi yenmeyi başardım" dedim.

SATILAN BİLET 13 BİNİ GEÇTİ

?Fenerbahçe taraftarı yarın Göztepe ile oynanacak Süper Lig maçında takımlarını yalnız bırakmayacak. Dün öğle saatleri itibariyle satılan bilet sayısı 13 bini geçerken, maç günü 35 bin civarında taraftarın Ülker Stadı'nda olması bekleniyor.