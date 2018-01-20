Hıncal Uluç: Galatasaray’a santrfor lazım!

Devre arası maçlarını da, Bucaspor'la kupa mücadelesini de yakından izledim Galatasaray'ın. Sonuç?.

Bu takımın en acil ihtiyacı santrfor..

Kaleci tamam.. Stoperler fazlasıyla var. Orta saha tonla.. Kanat adamları yedekleriyle hem de.

"İlle de sol bek" diye tutturanlar var..

Hayır.. Lato, bu ülkenin en iyi sol beklerinden. İgor harcamıştı onu, kendi getirdiği halde. Hem de Terim'in "Hücuma çıkan bek"i nasıl istediğini iyi bilirim. Lato gibisi yok. Hakan Balta, icabında Linnes de hazırda.. O zaman niye sol bek?.

Takımda eksik olan şey, "Gerçek" santrfor..