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maçı saat kaçta hangi kanalda? ...

maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorusu futbolseverlerin yanıtını aradığı konular arasında yer alıyor. Pazar günü futbolseverler için adeta bir şölen niteliğinde bir maça sahne olacak. 'in başarılı ekiplerinden Bursaspor, ligin lideri Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Barcelona'dan transfer edilen bu karşılaşmada forma giyecek mi? İşte iki takımın muhtemel 11'i ve kritik maç hakkında son bilgiler...

Giriş Tarihi: 21.1.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 12:30
Bursaspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? Arda Turan...

'in ilk yarısını 36 puanla lider tamamlayan Medipol , 25 puanı bulunan 'a konuk oluyor. İki takım da lige 3 puanla başlayıp morallenmek istiyor. Devre arasını hareketli geçiren Bursaspor; ve Gheorghe Grozav'ı renklerine kattı. Başakşehir ise milli futbolcu ve Bosnalı golcü Riad Bajic'i kadrosuna kattı. Bursaspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşmanın hakemi . Yıldırım'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir, Koray Gençerler yapacak. Aytekin Durmaz ise maçın gözlemcisi.

Bursaspor'da Emre Taşdemir, Kubilay, Sercan, Atta ve Şilili orta saha oyuncusu Jorquera sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Giresunspor karşısında kırmızı kart gören Kerim Frei Bursa kafilesinde yer almıyor.

İki takım arasında ligin ilk maçında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, Eljero Elia'nın 21. dakikada attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Arda Turan'ın kırmıız kart cezalısı olan Kerim Frei'ın yerine sol kanatta oynaması bekleniyor. Arda Turan maça ilk 11 başlarsa bu sezon ilk kez bir kulüp takımında forma giymiş olacak.

MUHTEMEL 11'LER

BURSASPOR: HARUN TEKİN, BARIŞ, EKONG, TİTİ, AZİZ, MİKEL AGU, BADU, BATALLA, KEMBO-EKOKO, DELARGE, SOW

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: VOLKAN BABACAN, CAİÇARA, EPUREANU, ATTAMAH, CLİCHY, GÖKHAN İNLER, EMRE BELÖZOĞLU, MOSSORO, ARDA TURAN, VİSCA, ADEBAYOR

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Bursaspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? Arda Turan...
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