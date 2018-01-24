Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Alanyaspor Filipe Augusto ile anlaştı

ile anlaştı

’u Beşiktaş’a satmaya hazırlanan Aytemiz transferde düğmeye bastı. ’nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile her konuda anlaştı.

Giriş Tarihi: 24.1.2018 19:13
Alanyaspor Filipe Augusto ile anlaştı

Brezilyalı yıldız 'a gelen teklifler nedeniyle son derece yoğun bir dönem geçiren Aytemiz , bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu-Yeşilliler, Vagner Love'un olası transferinden gelecek paraya göre yıldız yağdırmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre önceliği orta saha takviyesine veren Akdeniz ekibi, 'nın 24 yaşındaki oyuncusu ile her konuda anlaştı.

Oyuncunun transferinin birkaç güne kadar resmiyet kazanması bekleniyor. Benfica'da bu sezon 8 maçta forma şansı bulan Brezilyalı futbolcunun kiralık olarak transfer edileceği de gelen haberler arasında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor Filipe Augusto ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN