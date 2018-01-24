Alanyaspor Filipe Augusto ile anlaştı

Brezilyalı yıldız Vagner Love'a gelen teklifler nedeniyle son derece yoğun bir dönem geçiren Aytemiz Alanyaspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu-Yeşilliler, Vagner Love'un olası transferinden gelecek paraya göre yıldız yağdırmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre önceliği orta saha takviyesine veren Akdeniz ekibi, Benfica'nın 24 yaşındaki oyuncusu Filipe Augusto ile her konuda anlaştı.

Oyuncunun transferinin birkaç güne kadar resmiyet kazanması bekleniyor. Benfica'da bu sezon 8 maçta forma şansı bulan Brezilyalı futbolcunun kiralık olarak transfer edileceği de gelen haberler arasında.