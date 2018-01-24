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Sumudica: Galatasaray maçından daha önemli bir maç

, Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 12:50
Sumudica: Galatasaray maçından daha önemli bir maç

Ligde ikinci yarının ilk haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup olan , bir günlük iznin ardından deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direkt��r Marius Sumudica yönetimindeki oyuncular, kulüp tesislerinde düz koşunun ardından çalışmalarına devam etti.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, önemli bir Galatasaray maçının ardından yine çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Galatasaray'a karşı önemli bir mücadele oynadık, kaybettik. Sırada daha önemli bir Göztepe maçı var. Bakalım oynayacağız, burada ne yapacağımızı göreceğiz" diye konuştu.

Sumudica, geride kalan Galatasaray maçı ile alakalı söyleyecek bir şeyinin olmadığını da sözlerine ekledi.

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Sumudica: Galatasaray maçından daha önemli bir maç
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