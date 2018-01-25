Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in ikinci yarısında Antalya deplasmanında 'merhaba' diyen Beşiktaş, zorlu karşılaşmada geriye düşmesine karşı Talisca'nın golleriyle kazanmasını bildi. Kasımpaşa ise geçen hafta 2 kez mağlup duruma düştüğü maçta evinde Aytemiz Alanyaspor'u yeni transferi Mbaye Diagne'nin golüyle mağlup etti. Fransız sol bek Olivier Veigneau ve Franck Etoundi Beşiktaş karşısında Kasımpaşa'nın eksikleri.

Beşiktaş ile Kasımpaşa yarın akşam saat 20:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Beşiktaş - Kasımpaşa maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam, Mehmet Kısal ve Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ

Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vıda, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Alvaro Negredo

KASIMPAŞA

Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok

BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C 750 TL, 1903 Tribünü B-D 700 TL, 1903 Tribünü A-E 650 TL, VIP 650 TL, 1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 195 TL, 4. Kategori 170 TL, 5. Kategori 150 TL, 6. Kategori 135 TL, 7. Kategori 90 TL, 8. Kategori 80 TL

Sezonun ilk haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi 2-2 sona ermişti. Beşiktaş'ın gollerini Talisca ve Ryan Babel atarken; Kasımpaşa'nın golleri Neumayr ve Trezeguet'ten gelmişti.